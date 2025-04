17-letni Polak był najlepszy. Rośnie wielki talent, kibice są zachwyceni

Wielka forma juniora

14 punktów oraz bonus to dorobek Kowolika. Nie przegrał on żadnego wyścigu, a w jednym z nich pokonał Martina Vaculika, brązowego medalistę mistrzostw świata z 2023 roku. Dla tak młodego zawodnika to ogromny sukces, który może go tylko i wyłącznie napędzić. Jedno jest pewne, junior wrocławskiej Sparty wejdzie w sezon z wyśmienitym humorem.