Hit transferowy rewelacji ligi. Dwa powody, biznesmen odsłania kulisy

Francis Gusts ścigał się dla PSŻ-u w sezonie 2022 , również na zasadzie wypożyczenia z Betard Sparty Wrocław. Był najlepszym zawodnikiem 2. Ligi Żużlowej (aktualna nazwa to Krajowa Liga Żużlowa), a poznańska drużyna pewnie awansowała na zaplecze PGE Ekstraligi (w decydującym meczu Gusts nie jechał z powodu urazu), gdzie rywalizuje do teraz. Później były mistrz Europy do lat 19 reprezentował klub z Ostrowa i dostał kilka szans we Wrocławiu. Krótko mówiąc, z wynikami szału nie było. Mocno przeszkodziły mu też liczne kontuzje . To dość kontuzjogenny zawodnik.

Żużel. Transfery. PSŻ Poznań. Jakub Kozaczyk: Liczymy na to, że Francis Gusts się odrodzi

W ostatnich kilku tygodniach Gusts był łączony przede wszystkim z wypożyczeniem do Autona Unii Tarnów. Beniaminek Metalkas 2. Ekstraligi zmaga się jednak w dalszym ciągu z różnorakimi problemami, dlatego ten temat ucichł. Sytuację wykorzystał PSŻ, który porozumiał się nie tylko z zawodnikiem, ale też konieczne było uzgodnienie warunków z Betard Spartą Wrocław. To już zrobił sponsor strategiczny i działacz Artur Banach. Gusts jest jego ulubieńcem.



- Dlaczego wypożyczyliśmy Francisa? Po prostu postanowiliśmy zabezpieczyć się przed ewentualnymi kontuzjami. W tym sporcie często się zdarzają. Już Szymon Szlauderbach jest poobijany. Po tym upadku zapaliła się nam czerwona lampka, że w każdym momencie komuś może coś się stać. Od razu jednak zaznaczę, że to nie jest jedyny powód sięgnięcia po kolejnego zawodnika. Zabezpieczenie się było najważniejsze - tłumaczy nam Jakub Kozaczyk, prezes PSŻ-u.



Duże oczy mógł zrobić Niemiec Norick Bloedorn. Jeszcze do środy wydawał się być "pewniakiem" do miejsca w składzie, teraz przybył mu konkurent do obsadzenia pozycji U24. W Poznaniu patrzą jednak przede wszystkim na dobro klubu i zabezpieczyli się na wypadek kontuzji. Do inauguracji sezonu na tor powinien wrócić jeszcze Szymon Szlauderbach.



Prezes PSŻ-u nie ukrywa, że wypożyczenie Gustsa do Poznania nie było w interesie beniaminka z Tarnowa. - To też był ważny powód. Unia się nie wzmocniła, a Francis jest zawodnikiem potrafiącym zrobić różnicę. Bardzo chciał u nas jeździć, sezon 2022 był najlepszym w jego karierze. Liczymy na to, że się odrodzi. Spójrzmy na jego media społecznościowe, zobaczymy, jak cieszy się z powrotu do PSŻ-u - dodaje Kozaczyk.