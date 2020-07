​Mający komplet punktów na koncie żużlowcy Eltrox Włókniarza Częstochowa i Fogo Unii Leszno wystąpią na wyjazdach w meczach 4. kolejki ekstraligi. Włókniarz spotka się z drużyną Moje Bermudy Stal Gorzów, a Unia z MrGarden GKM Grudziądz.

W obecnych rozgrywkach częstochowianie, trzeci zespół poprzedniego sezonu, wygrywają pewnie i wysoko. Podopieczni trenera Marka Cieślaka różnicą 16 punktów pokonali MrGarden GKM i ostatnio wicemistrza Betard Spartę Wrocław, zaś przewagę aż 28 "oczek" mieli nad RM Solar Falubazem Zielona Góra.

Indywidualnie najlepiej spisuje się Leon Madsen, który zgromadził 39 pkt, a ze Spartą wygrał cztery spośród pięciu swoich wyścigów (przy czym w siódmym w tym spotkaniu pomógł mu w tym Rune Holta). Tylko raz duński kapitan Włókniarza był drugi za kolegą z drużyny Pawłem Przedpełskim, ale po niezwykle zaciętej walce z Glebem Czugunowem.

Z kolei żużlowcy Moje Bermudy Stal Gorzów to wicemistrzowie z 2018 roku, zaś na najwyższym stopniu podium byli w 2014 i 2016. Po trzech porażkach z rzędu będę walczyć o pierwsze punkty. Blisko ich zainkasowania byli w Rybniku, gdzie przegrali 44:46; mistrz świata Bartosz Zmarzlik uzyskał 14 pkt.

Fogo Unia, która triumfowała w ekstralidze w trzech ostatnich sezonach, ma w dorobku trzy zwycięstwa. U siebie pokonała Betard Spartę i Motor Lublin w identycznych rozmiarach, po 53:37, z kolei w Gorzowie Wielkopolskim wygrała 49:41 ze Stalą. Najbliższy rywal - drużyna z Grudziądza triumfowała jedynie w rywalizacji z PGG ROW Rybnik 58:32, a komplet 15 punktów wywalczył wtedy Artiom Łaguta.

W pozostałych meczach czwartej kolejki, w piątek Motor podejmie PGG ROW, a w niedzielę ścigać się będą Betard Spart i RM Solar Falubaz.

Program meczów 4. kolejki:

piątek

Motor Lublin - PGG ROW Rybnik (18.00)

Moje Bermudy Stal Gorzów - Eltrox Włókniarz Częstochowa (20.30)



niedziela

Betard Sparta Wrocław - RM Solar Falubaz Zielona Góra (16.30)

MrGarden GKM Grudziądz - Fogo Unia Leszno (19.15)

