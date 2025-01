Zbudowali drużynę za grosze. Rzucą wyzwanie bogaczom

Eksperci przewidują, że w 2. Metalkas Ekstralidze możemy mieć ligę dwóch prędkości, wynikającą z różnicy poziomów pomiędzy poszczególnymi drużynami. Te opinie zweryfikuje tor, ale my możemy być pewni co do tego, że rzeczone różnice będą, ale na poziomie budżetów.

Awans do PGE Ekstraligi będzie kosztowny

Ostateczna suma wydatków, które kluby poniosą w 2025 roku, w dużej mierze uzależniona jest od skuteczności zawodników, bo przecież lwia część ich wynagrodzeń to tzw. punktówki. Jeśli jednak założyć, że zespoły pojadą zgodnie z oczekiwaniami, to w Rzeszowie muszą być gotowi na spore wydatki i budżet oscylujący w granicach nawet 14 milionów złotych. Niewiele mniej będzie w Lesznie. Finanse spadkowicza PGE Ekstraligi szacowane są na 12 milionów złotych. Reklama

Wynagrodzenia w polskim żużlu poszły tak bardzo w górę, że jeszcze 10 lat temu z taką kasą śmiało można było walczyć o medale w elicie. Teraz ten budżet może zapewniać zwycięstwa, ale poziom niżej. Nie ma się czemu dziwić, jeśli przeanalizujemy wynagrodzenia gwiazd 2. Metalkas Ekstraligi. Kontrakty Janusza Kołodzieja, Taia Woffindena, czy Szymona Woźniaka szacowane są na blisko 3 miliony złotych. To stawki znane z PGE Ekstraligi.



Reklama Djoković pokonuje Alcaraza i awansuje do półfinału AO. WIDEO / AP / © 2025 Associated Press

Unia Tarnów wyda połowę mniej

Nie wszystkie kluby szalały na giełdzie transferowej. Bardzo rozsądnie do tematu podeszła Unia Tarnów. Ta po zeszłorocznych perturbacjach ogląda każdą złotówkę. Prezes Kamil Góral przyznaje, że do zabezpieczenia budżetu potrzebuje 7 milionów złotych, a więc o połowę mniej niż we wcześniej wspomniany ośrodkach.

To oczywiście nie oznacza, że tyle faktycznie będą wynosić finanse tarnowskiego klubu. Miejscowi działacze pukają do drzwi sponsorów i szukają dodatkowych środków. Przy odrobinie szczęścia uda się zakończyć rok na plusie, co w Tarnowie będzie sytuacją wręcz niespotykaną. Inna sprawa, że oszczędny skład zbudowała nie tylko Unia, bo i w Łodzi postanowili nie szaleć. Zresztą te dwie drużyny na papierze typowane są do spadku z ligi. Czas zweryfikuje, czy za kasą faktycznie pójdą wyniki sportowe. Reklama

Prezesi Piotr Rusiecki i Krzysztof Mrozek. Jeden jest szefem ekstraligowej Unii Leszno, drugi pierwszoligowego ROW-u Rybnik. / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Kamil Góral (w środku) / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński