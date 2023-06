Ekspert wytypował skład kadry. Ból głowy trenera?

Niepowodzenia z ostatnich lat w Speedway of Nations (nieoficjalne mistrzostwa świata par) wyzwalają w Polsce jeszcze większą chęć wygrania Drużynowego Pucharu Świata. Nasza reprezentacja zawsze dobrze radziła sobie w tych zawodach. Poza tym finały odbędą się na torze we Wrocławiu, a biało - czerwoni z urzędu mają zapewniony start w finale.

Ekspert typuje skład kadry na Wrocław

Na lipcowe finały trener Rafał Dobrucki musi wybrać czwórkę zawodników i wskazać też rezerwowego. Z każdym tygodniem zbiera coraz więcej wniosków na temat formy potencjalnych reprezentantów. Żużlowy ekspert Wojciech Dankiewicz twierdzi, że gdyby dzisiaj selekcjoner musiał dokonać swojego wyboru, to miałby niemały ból głowy.

- Nie ma co dyskutować o pozycji Bartosza Zmarzlika. Podobnie jak Macieja Janowskiego, który może prezentują nierówną formę, ale na jego korzyść działają dwa czynniki - czas i domowy tor we Wrocławiu, który zna bardzo dobrze. Do tego dodałbym Janusza Kołodzieja, który prezentuje się w tym roku wybornie. - szczególnie na Stadionie Olimpijskim - analizuje dla nas wskazując trójkę pewniaków.