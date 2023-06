Nie wygrywa, a i tak jest najlepszy. Polak potrafi [FELIETON]

Bartosz Zmarzlik miał dobre momenty podczas Grand Prix Czech w Pradze, ale w najważniejszych biegach dnia męczył się niemiłosiernie. Swoim chartem ducha wywalczył awans do finału, choć wyglądał na bardzo wolnego. W finale przełomu nie było i skończyło się na czwartym miejscu. To nie przeszkodziło Polakowi, aby objąć fotel samodzielnego lidera cyklu Grand Prix. Czy Zmarzlik nie ma z kim przegrać? Chyba coś w tym jest.

Sprzęt Zmarzlika nie jedzie

Zmarzlik ma problemy, a i tak zmierza po mistrzostwo świata

Trochę podobnie było w zeszłym roku, kiedy Bartosz też miewał gorsze momenty, ale swoją regularnością nie pozostawił złudzeń, że to jemu należy się mistrzowski tytuł. Swoją drogą ciekawe, jak wyglądałby rywalizacja w Grand Prix, jeśli w cyklu startowaliby Rosjanie. Skupiam się tylko i wyłącznie na wątku sportowym, bo mam wrażenie, że jedynie Artiom Łaguta i Emil Sajfutdinow byliby w stanie zagrozić Zmarzlikowi w drodze po czwarty tytuł.

Inna sprawa, że problemy sprzętowe naszego mistrza wcale nie są dobrą informacją dla rywali. Jeśli Zmarzlikowi uda się znaleźć odpowiednią regulację silników, to aż strach pomyśleć, jak będzie w stanie odstawić swoich przeciwników. Dziś przepycha się i walczy siłą umiejętności. Jeśli do tego dojdzie jeszcze niezawodny sprzęt, to już w ogóle nie będzie, o czym mówić. Zdaje się bowiem, że Zmarzlik zmierza po czwarty w swojej karierze tytuł mistrza świata.