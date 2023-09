Duże problemy gwiazdora. Mówi o tym wprost

Za Leonem Madsenem udany weekend. Duńczyk w sobotę zwyciężył w Grand Prix Danii w Vojens, co przybliżyło go do czołowej szóstki cyklu Speedway Grand Prix. Następnego dnia podczas meczu o brązowy medal DMP w Toruniu z wyjątkiem pierwszego startu jego forma w kolejnych biegach też była przyzwoita.