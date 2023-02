Chytrzy stracą dwa razy? Nie wszyscy znajdą miejsce

Co roku zdarzają się zawodnicy, którzy podpisują w trakcie listopadowego okienka transferowego tzw. kontrakty "warszawskie". To żużlowcy, którzy, np. nie znaleźli miejsca w składach drużyn na kolejny rok lub po prostu nie byli usatysfakcjonowani ofertami, które trafiły na ich skrzynki mailowe. Przed każdym sezonem na taki ruch decydowało się paru żużlowców.

Wydaje się, że odwaga zawodników i większe grono żużlowców, którzy zaczekają z podpisaniem kontraktu do wiosny bierze się ze zmiany przepisów. Do tej pory było tak, że zastępstwo zawodnika mogło być stosowane za trzech najlepszych jeźdźców drużyny. Teraz będzie tak, że zastępowany przez kolegów z drużyny będzie mógł być tylko najlepszy zawodnik zespołu. Kontuzji mniej pewnie nie będzie, więc wspomniani żużlowcy liczą na to, że znajdzie się więcej okazji do podpisania kontraktu. Problem w tym, że takich jeźdźców jest sporo.