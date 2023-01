Szał na beniaminka! Będą mieli 70 sponsorów?

Nowy zarząd buduje żużel w Poznaniu

To właśnie po sezonie 2021 doszło do zmiany władzy. Dotychczasowi członkowie zarządu - Arkadiusz Ładziński i Karol Urbaniak - zrezygnowali z pełnionych dotychczas funkcji, a sprawy w swoje ręce wzięło trzech sponsorów - Marcin Czaiński (4u Broker), Jakub Kozaczyk (Iveston) i Tomasz Tasiemski (SpecHouse). Poznański żużel ruszył wówczas z kopyta.

Dobrym odzwierciedleniem stanu klubu z Poznania nie jest tylko awans do wyższej klasy rozgrywkowej, choć to oczywiście najprzyjemniejszy dowód lepszej sytuacji dla kibiców ze stolicy Wielkopolski. Stan poznańskiego klubu odzwierciedla również zainteresowanie sponsorów. Gdy władzę przejmowały nowe władze, PSŻ był wspierany przez ok. 10-15 podmiotów. Pierwszy sezon pod batutą nowego zarządu to skok na poziom 50 firm wspierających poznański żużel. Teraz ta liczba ponownie zaczyna rosnąć.