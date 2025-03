Blisko 10 milionów wyrzuconych w błoto. Polski klub ma tego dość

PGE Ekstraliga U-24 zaczęła funkcjonować w 2022 roku, ale wiele wskazuje na to, że sezon 2025 będzie jej ostatnim. W środowisku już od dłuższego czasu mówi się o takim rozwiązaniu, za którym mocno lobbują same kluby. Ekstraliga Żużlowa jest skłonna przychylić się do tych rekomendacji.