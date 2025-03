Awantura pod stadionem w Poznaniu. Kibice są wściekli, "nie mogłem ich wpuścić"

Prezes PSŻ-u Poznań tłumaczy się ze skandalu

Część z nich stała w kolejce po bilety w pełnym słońcu nawet godzinę czasu. Powiedzieć, że byli wściekli, to jak nic nie powiedzieć. Błyskawicznie zbombardowali stronę klubową na portalu społecznościowym. - Nie mogłem ich więcej wpuścić . To nie była impreza masowa - tłumaczy się prezes PSŻ-u Poznań, Jakub Kozaczyk.

Impreza masowa to dodatkowe koszty

Organizacja tzw. "masówki", to dodatkowe koszty. Trzeba zaangażować w to m.in. ochronę, zabezpieczenie medyczne czy obsługę techniczną. W Lesznie za czwartkowy sparing zapłacili od 30 do 35 tysięcy złotych. Ceny biletów w wysokości 25 złotych pozwoliły im wyjść na zero. Takie same obowiązywały w Poznaniu. Fani nie potrafią zrozumieć, dlaczego nie ruszyła sprzedaż online, dzięki czemu uniknięto by takiej sytuacji.