Kolejny cios w Norwegów. Wyszedł na jaw nowy skandal, producent potwierdza

Norwegowie w zaledwie kilka dni stali się chyba najbardziej znienawidzoną nacją wśród kibiców skoków narciarskich . Wściekłość fanów związana jest z ich postawą podczas mistrzostw świata w Trondheim. Międzynarodowa Federacja szczegółowo skontrolowała kombinezony Skandynawów po konkursie na dużej skoczni i znalazła nielegalne modyfikacje. Efekt? Marius Lindvik stracił srebrny medal. Ponadto został on zawieszony do odwołania podobnie jak kilku innych gwiazdorów.

Jedną z czołowych zimowych nacji w Oslo oraz Vikersund reprezentowali głównie przedstawiciele kadry B. I taki stan rzeczy najprawdopodobniej potrwa jeszcze długo. 15 marca wypłynęły nowe fakty w bulwersującej dla całych skoków sprawie. Okazuje się, że Skandynawowie przerabiali nie tylko kombinezony, o czym dowiedział się Jakub Balcerski ze "Sport.pl" . Norwegowie używają również zmodyfikowanych wiązań, co potwierdził Peter Slatnar, czyli dostawca tego elementu wyposażenia do tamtejszej reprezentacji.

Norwegowie używają nielegalnych wiązań? Producent jest wściekły, od razu poszedł to wyjaśnić

"Partie z włókna węglowego są nasze. Ale reszta wiązania już nie. Są wykonane przez kogoś innego. Miałem okazję na nie spojrzeć. I to widać. Być może wykonała to inna firma, może ktoś konkretny. Ale nie my. Chcę o tym porozmawiać z dyrektorem z norweskiego związku" - zapowiedział w rozmowie z polskim dziennikarzem. Do wspomnianej słownej konfrontacji doszło rzeczywiście kilka minut później. Żurnalista z kraju nad Wisłą udokumentował to stosownym zdjęciem.