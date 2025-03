Szokujące słowa włoskiego ministra. Chodzi po powrót Rosjan na igrzyska 2026

W przestrzeni publicznej coraz częściej dyskutowany jest temat możliwego powrotu rosyjskich oraz białoruskich sportowców do międzynarodowych rywalizacji. Szczególnie głośno w tym temacie zrobiło się w kontekście przyszłorocznych zimowych igrzysk olimpijskich, które odbędą się we Włoszech. Tamtejszy wicepremier Matteo Salvini włączył się do dyskusji na temat występu Rosjan, przedstawiając dość kontrowersyjne stanowisko w tej sprawie.