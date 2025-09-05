Sabalenka z 4:2 na 4:6, euforia Amerykanów. Koniec półfinału z Pegulą po 125 minutach

Półfinały singla kobiet w ramach US Open zaplanowano na noc z czwartku na piątek czasu polskiego. Już w pierwszym z nich doszło do bardzo ciekawego zestawienia. Zobaczyliśmy bowiem powtórny skład z decydującego starcia o trofeum w Nowym Jorku sprzed 12 miesięcy. Liderka rankingu WTA, Aryna Sabalenka, trafiła na Jessicę Pegulę.

Obie tenisistki nie straciły ani jednego seta na drodze do najlepszej "4" ostatniej wielkoszlemowej imprezy w tym sezonie. O ile Amerykanka rozegrała komplet pięciu spotkań, o tyle tenisistka z Mińska nie musiała rozgrywać swojego ćwierćfinału. Rywalka Białorusinki, czyli Marketa Vondrousova, wycofała się z rywalizacji z powodu kontuzji. W związku z tym obrończyni tytułu miała w sumie czterodniową przerwę od oficjalnych meczów. Można się było zatem zastanawiać, jak to wpłynie na 27-latkę. Tenisistka z USA bardzo chciała wziąć rewanż za to, co wydarzyło się przed rokiem na kortach Flushing Meadows.

US Open: Aryna Sabalenka kontra Jessica Pegula w półfinale

Mecz rozpoczął się od serwisu Sabalenki. Od pierwszych piłek trwała walka o przejęcie inicjatywy na korcie. Panie szybko weszły na wysoki poziom, przez co większość akcji kończyła się uderzeniami kończącymi lub niewymuszonymi błędami. Pierwszy istotny moment spotkania przypadł na szóstego gema. Aryna mogła mieć w sumie trzy break pointy z rzędu, ale wpakowała piłkę w siatkę. Finalnie dostała jednak dwie szanse na przełamanie. Początkowo Pegula wyszła z opresji, miała nawet piłkę na 3:3. Potem wróciliśmy do równowagi. W następnych dwóch akcjach Amerykanka słabo serwowała, co pozwalało Białorusince przejmować inicjatywę od returnu. Finalnie doszło do pierwszego breaka i zrobiło się 4:2 dla obrończyni tytułu.

Tenisistka z Mińska zainaugurowała siódme rozdanie od asa. A później nastąpił zwrot akcji. Jessica posłała trzy znakomite returny, które pomogły wywalczyć dwie okazje na przełamanie powrotne. Przy ostatnim break poincie Sabalenka popełniła podwójny błąd serwisowy, dzięki czemu zawodniczka z USA wróciła do gry. Po ośmiu gemach był już remis. Pegula nie zamierzała się zatrzymywać. Efektownie mijała Arynę po ciasnych przekątnych i w trakcie dziewiątego rozdania pojawiła się szansa na kolejne przełamanie dla finalistki US Open 2024.

Podczas wymiany liderka rankingu WTA minimalnie wyrzuciła piłkę poza linię końcową i nagle to Jessica znalazła się na prowadzeniu. Co więcej - przy stanie 5:4 serwowała po zwycięstwo w premierowej odsłonie. Poradziła sobie z tym faktem bez najmniejszych problemów. Białorusinka nie była już w stanie się podnieść w pierwszym secie. Amerykanka nie straciła punktu w dziesiątym gemie i zakończyła partię wynikiem 6:4 na swoją korzyść. Publiczność na trybunach nie kryła zachwytu z powodu takiego przebiegu wydarzeń.

Na starcie drugiej części pojedynku Sabalenka przerwała serię czterech "oczek" z rzędu na konto Peguli. Po zmianie stron Jessica prowadziła 30-15, ale potem oddała inicjatywę Arynie, przez co wpuściła Białorusinkę do gry. Obrończyni tytułu wywalczyła przełamanie, a później potwierdziła je i szybko zrobiło się 3:0 dla tenisistki z Mińska. 27-latka nie zamierzała spuszczać z tonu i w trakcie szóstego rozdania miała nawet break pointa na 5:1. Finalnie Jessica wyszła z opresji i przedłużyła jeszcze swoje nadzieje na sukces w drugiej odsłonie.

Niewiele brakowało, a partia dobiegłaby końca już w ósmym gemie. Najpierw Amerykanka miała piłkę na trzecie "oczko", ale popsuła wolej. Potem popełniła podwójny błąd serwisowy i nastał setbol dla Sabalenki. Tenisistka z Mińska miała swoją okazję podczas wymiany, ale zagrała w siatkę. Ostatecznie rozdanie trafiło na konto Peguli. Presja zamykania tej części pojedynku przeszła na serwis Aryny. Obrończyni tytułu przegrała pierwszy punkt, ale później odwróciła losy na swoją korzyść i rezultatem 6:3 zagwarantowała nam decydującą odsłonę.

Trzecią partię inaugurowała Pegula. Amerykanka prowadziła 30-15 przy swoim podaniu, ale nie domknęła gema. Przy ostatniej piłce tenisistka z USA wyrzuciła piłkę poza linię końcową. W efekcie set rozpoczął się najlepiej, jak tylko mógł dla Sabalenki - od przełamania. Po zmianie stron Aryna potwierdziła przewagę, nie tracąc żadnego punktu przy własnym serwisie. Wtedy Jessica zaczęła grać agresywniej. W czwartym gemie zrobiło się nawet 15-30 z perspektywy podającej liderki rankingu. Od tego momentu 27-latka uruchomiła znakomity serwis i błyskawicznie oddaliła zagrożenie.

W trakcie szóstego rozdania powtórzył się scenariusz - i tym razem Pegula wypracowała sobie już dwa break pointy z rzędu na 3:3. Sabalenka znakomicie wyszła z opresji, doprowadziła do równowagi na własnych warunkach. Podobnie było przy trzeciej szansie dla Jessiki. Ostatecznie Aryna przetrwała trudne rozdanie i powróciła do dwóch "oczek" przewagi. Mimo coraz cięższej sytuacji, Amerykanka się nie poddawała. Odkąd została przełamana, utrzymywała swoje serwisy do zera. W związku z tym szybko przerzucała ciężar gry na podania liderki rankingu.

W ósmym gemie tenisistka z Mińska prowadziła 30-0, ale potem zanotowała nieudany skrót i sprawy zaczęły się komplikować. Po podwójnym błędzie serwisowym pojawiła się okazja na przełamanie dla Peguli. Ale gdy już doszło do break pointa, obrończyni tytułu znów rozegrała błyskotliwą akcję. Sabalenka ponownie zdała test i wyszła na 5:3. Po chwili Jessica po raz czwarty z rzędu utrzymała serwis do zera. W związku z tym 27-latka musiała zamykać pojedynek przy własnym podaniu. Aryna wykonała swoje zadanie, chociaż dopiero za trzecim meczbolem. Ostatecznie triumfowała 4:6, 6:3, 6:4 po 125 minutach rywalizacji. O obronę tytułu na US Open powalczy z Naomi Osaką albo Amandą Anisimovą.

Główna rywalizacja w Nowym Jorku potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.

Aryna Sabalenka CHARLY TRIBALLEAU AFP

Jessica Pegula Angela Weiss AFP

Aryna Sabalenka Elsa AFP