Niepokojące wieści ws. Świątek. Treningi odwołane. Lekarz Polki wszystko powiedział
Iga Świątek odpadła z US Open 2025 na etapie ćwierćfinału. Lepsza w dwóch setach okazała się Amanda Anisimova. Kilka chwil po ostatniej piłce Polka zabrała głos w swoich mediach społecznościowych. Komunikat mógł wzbudzić pewien niepokój. Teraz lekarz 24-latki wyjawił całą prawdę na temat stanu zdrowia Polki.
W środę Iga Świątek walczyła o awans do półfinału US Open. Polka musiała jednak uznać wyższość Amandy Anisimovej, która triumfowała 6:4, 6:3. 24-latka po porażce napisała w mediach społecznościowych niepokojącą wiadomość. - "Rozgrywanie meczów bez treningów w dni wolne, radzenie sobie z problemami ze stopą, pokonywanie wielu trudności... dotarliśmy do ćwierćfinału, mając wiele na głowie, i jestem bardzo dumna z tego, co osiągnęłam w tych okolicznościach" - napisała na Instagramie.
Problemy zdrowotne Igi Świątek. Lekarz Polki wszystko wyjaśnił
Kibice zaczęli się zastanawiać, co tak naprawdę dolega Polce. Głos w tej sprawie zabrał lekarz najlepszej polskiej tenisistki.
Iga praktycznie od początku turnieju zmagała się ze zmianami przeciążeniowymi stopy, które utrudniały grę i poruszanie się na korcie, a także sprawiły, że część treningów się nie odbyła
Lekarz dodał, że gdy Świątek wróci do Polski to wykonane zostaną dodatkowe badania.
Przed 24-latką kilka dni odpoczynku, a później zaplanowane ma kolejne turnieje w Azji. 15 września rozpoczyna się turniej w Seulu, do którego Świątek została zgłoszona.