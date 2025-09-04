Partner merytoryczny: Eleven Sports

Niepokojące wieści ws. Świątek. Treningi odwołane. Lekarz Polki wszystko powiedział

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Iga Świątek odpadła z US Open 2025 na etapie ćwierćfinału. Lepsza w dwóch setach okazała się Amanda Anisimova. Kilka chwil po ostatniej piłce Polka zabrała głos w swoich mediach społecznościowych. Komunikat mógł wzbudzić pewien niepokój. Teraz lekarz 24-latki wyjawił całą prawdę na temat stanu zdrowia Polki.

W środę Iga Świątek walczyła o awans do półfinału US Open. Polka musiała jednak uznać wyższość Amandy Anisimovej, która triumfowała 6:4, 6:3. 24-latka po porażce napisała w mediach społecznościowych niepokojącą wiadomość. - "Rozgrywanie meczów bez treningów w dni wolne, radzenie sobie z problemami ze stopą, pokonywanie wielu trudności... dotarliśmy do ćwierćfinału, mając wiele na głowie, i jestem bardzo dumna z tego, co osiągnęłam w tych okolicznościach" - napisała na Instagramie.

Problemy zdrowotne Igi Świątek. Lekarz Polki wszystko wyjaśnił

Kibice zaczęli się zastanawiać, co tak naprawdę dolega Polce. Głos w tej sprawie zabrał lekarz najlepszej polskiej tenisistki.

Iga praktycznie od początku turnieju zmagała się ze zmianami przeciążeniowymi stopy, które utrudniały grę i poruszanie się na korcie, a także sprawiły, że część treningów się nie odbyła
powiedział Mateusz Dawidziuk na łamach Radia Zet.

Lekarz dodał, że gdy Świątek wróci do Polski to wykonane zostaną dodatkowe badania.

Przed 24-latką kilka dni odpoczynku, a później zaplanowane ma kolejne turnieje w Azji. 15 września rozpoczyna się turniej w Seulu, do którego Świątek została zgłoszona.

Iga Świątek odpada z US Open! Anisimova i Auger-Aliassime w półfinale [Day 11]AP© 2025 Associated Press
Zawodniczka tenisowa w białej sukience sportowej odbija piłkę rakietą podczas dynamicznej akcji na korcie US Open, widoczny jest intensywny wyraz skupienia i profesjonalizmu.
Iga Świątek w ćwierćfinale US Open zagra z Amandą AnisimovąAngela WeissAFP
Zawodniczka tenisowa w białym stroju z niebieską rakietą tenisową w trakcie gry, skupiona na piłce lecącej z prawej strony ujęcia, na tle niebieskiego kortu
Iga Świątek rywalizowała z Amandą Anisimovą o półfinał US Open 2025Angela WeissAFP
Tenisistka w sporotowym stroju zaciska pięść w geście triumfu na tle niebieskiego kortu tenisowego, na głowie ma czapkę z daszkiem, a na ręku opaskę.
Iga ŚwiątekISHIKA SAMANT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

