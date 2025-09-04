Niepokojące wieści ws. Świątek. Treningi odwołane. Lekarz Polki wszystko powiedział

W środę Iga Świątek walczyła o awans do półfinału US Open. Polka musiała jednak uznać wyższość Amandy Anisimovej, która triumfowała 6:4, 6:3. 24-latka po porażce napisała w mediach społecznościowych niepokojącą wiadomość. - "Rozgrywanie meczów bez treningów w dni wolne, radzenie sobie z problemami ze stopą, pokonywanie wielu trudności... dotarliśmy do ćwierćfinału, mając wiele na głowie, i jestem bardzo dumna z tego, co osiągnęłam w tych okolicznościach" - napisała na Instagramie.