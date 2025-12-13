Iga Świątek może pomóc w zdobyciu głównej nagrody. Poruszenie w sieci

Świątek podczas tego sezonu pokazywała również inną, bardziej rozluźnioną twarz. Podczas Wimbledonu stała się słynna ze względu na makaron z truskawkami i "kradzież" ręczników z kortu. Jej spokojne oblicze zostało uchwycone przez fotografkę Radkę Leitmeritz.

Iga Świątek może pomóc w zdobyciu nagrody

Radka Leitmeritz lubi pokazywać w swoim obiektywie tenisistki - w zaprezentowanych przez siebie zdjęciach widać było zawodniczki w bardzo różnych okolicznościach. Niektóre z nich pokazywały łzy radości, inne żal, a jeszcze inne - ferwor gry. Jedna fotografia wyróżniała się jednak na tle innych.

Chodzi o fotografię Igi Świątek z Indian Wells. Fotografka uchwyciła piękny portret zrelaksowanej Polki. W czerni i bieli można bardziej skupić się na samej atmosferze zdjęcia i detalach. Wiadomo też, dlaczego ujrzało ono światło dzienne właśnie teraz.

Iga Świątek na pięknym zdjęciu. Spore poruszenie

"Oto zdjęcia, które wybrałam do przesłania na World Sport's Photography Awards. Każdy kadr to mieszanka emocji, odwagi, piękna i opowiadania zwycięstw i przegranych - piękny i brutalny świat kobiecego tenisa, który tak bardzo kocham. Która z nich przemawia do Was najbardziej?" - pytała Leitmeritz.

W komentarzach wszyscy byli zachwyceni pierwszym zaprezentowanym zdjęciem, czyli portretowym Igi Świątek. "Pierwsze jest najlepsze... pozytywny klimat", "Pierwsze z moją Igą, uwielbiam to zdjęcie. Jest inne. I mówi tak wiele!", "Iga z Indian Wells jest zdecydowanie na najwyższym poziomie" - oceniali komentujący. Jest szansa na to, że to właśnie to zdjęcie Świątek podbije tegoroczną galę sportowej fotografii.

