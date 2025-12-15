Katastrofa Legii trwa. Człowiek Mioduskiego odpalił bombę. "Niektórzy nie mają jaj"

Legia Warszawa posypała się na dobre po odejściu Edwarda Iordanescu. W stolicy czekają już tylko na przyjście Marka Papszuna, mając nadzieję, że nowy trener okaże się zbawcą. Ten tymczasowy - Inaki Astiz - zawiódł na całej linii.

W niedzielę zespół pod wodzą Hiszpana przegrał szósty mecz. Tym razem znów z Piastem (0:1), z którym Legia poległa także 6 grudnia w Gliwicach (0:2). "Wojskowi" nie wygrali spotkania od 23 października. Nikt nie spodziewał się, że skala kryzysu okaże się aż tak ogromna.

Efekty są takie, że po osiemnastu rozegranych starciach Legia zajmuje przedostatnią pozycję w tabeli (17. miejsce, 19 punktów). Oczkami zrównała się z Termaliką Nieciecza, która szoruje po dnie. To istny dramat, biorąc pod uwagę budżet klubu i jakość (przynajmniej na papierze) jego zawodników.

Zawodników, którzy powinni brać największą odpowiedzialność za fatalne wyniki. Kiedy drugi mecz z Piastem dobiegł końca, przed kamerami "Canal+Sport" stanął Fredi Bobić. Zatrudniony w kwietniu dyrektor sportowy nie bawił się w żadną dyplomację. W pewnym momencie powiedział wprost, co myśli ostatnich wynikach Legii.

Pewność siebie zniknęła. Niektórzy zawodnicy, szczerze mówiąc, nie mają jaj, by grać w koszulce Legii. Wszyscy w klubie bierzemy za to odpowiedzialność

W kolejnych wypowiedziach Niemiec także nie gryzł się w język. - Mamy serię 11 meczów z rzędu bez wygranej. To nowy rekord? Chrzanić to, ale to wstyd dla takiego klubu. Piłkarze o tym dobrze wiedzą. W tej chwili nie potrafimy tego przełamać, zawsze znajdziemy sposób, żeby nie wygrać spotkania. Czasem prowadzimy, lecz i tak znajdujemy rozwiązanie, by tego nie dowieźć. To naprawdę przykre, aczkolwiek na końcu musisz pracować z piłkarzami każdego dnia - dodawał, cytowany przez portal legia.net.

Nawet jeśli Astiz nie jest wymarzonym szkoleniowcem, to piłkarze w niektórych meczach powinni sami pokazać charakter. - Robimy głupie rzeczy na boisku. Nie jesteśmy drużyną. Nie jesteśmy zjednoczeni. Teraz brakuje nam pewności siebie, jak to zwykle bywa w takich momentach. Możesz mieć jakościowych piłkarzy i o tym rozmawiać, ale trzeba to udowodnić na boisku. My tego teraz nie robimy. To duży problem. To wstyd - powiedział Bobić, który sam czuje olbrzymie rozczarowanie.

Mimo to Legia musi i chce się otrząsnąć. - Od stycznia będziemy naprawdę ciężko pracować w okresie przygotowawczym przed drugą częścią sezonu. Wiosną nie będzie wymówek - będziemy mieć tylko 16 meczów - przyznał, opowiadając w międzyczasie o przyjściu Papszuna, na którego czekają w Warszawie.

Ciekawe były również ostatnie słowa 54-latka. Wynika z nich, że w kadrze zespołu może nastać kolejna rewolucja. - Musimy nad tym teraz mocno pracować, ale też dokonać pewnych zmian - najpierw trenera, a potem w drużynie - zaznaczył. 2025 rok Legia zakończy meczem z Lincoln Red Imps w Lidze Konferencji.

