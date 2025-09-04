Wpadka na US Open, a teraz to. Rywalka Świątek zdecydowała. Definitywny koniec

Jelena Rybakina w ostatnich miesiącach była prowadzona przez dwóch trenerów. Duet stworzyli Stefano Vukov oraz Davide Sanguinetti. Ten pierwszy w sierpniu został przywrócony do touru WTA, jego apelacja w sprawie o potencjalne nękanie zawodniczki przyniosła pozytywny skutek.

"Pomimo że szczegóły sprawy pozostają poufne, możemy potwierdzić, że pan Vukov jest uprawniony do otrzymywania akredytacji na wydarzenia WTA. Nie będziemy komentować tej sprawy dalej" - przekazała organizacja portalowi The Athletic.

Z kolei ten drugi był następcą Gorana Ivanisevicia. Włoch oraz Rybakina i Vukov zostali uchwyceni wiosną tego roku przez paparazzi podczas treningu na korcie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Chorwat pracował z Kazaszką od 2019 roku i nie było wielką tajemnicą, że poza oficjalnymi miejscami związanymi z WTA dalej to robi.

Teraz ma pozostać jedynym szkoleniowcem zwyciężczyni Wimbledonu 2022. Lorenzo Ercoli z dziennika "Corriere dello Sport" i serwisu Spaziotennis.com poinformował, że 26-latka zakończyła współpracę z Sanguinettim. Żurnalista podał, że decyzja zapadła pod koniec US Open. Przypomnijmy, że sama zainteresowana odpadła w 1/8 finału nowojorskiego turnieju, przegrywając w trzech setach z Marketą Vondrousovą, mimo że po starciu w 3. rundzie przeciwko Emmie Raducanu (straciła w nim zaledwie trzy gemy, 6:1, 6:2) wydawało się, że stać ją w USA na duże rzeczy.

Rozwiń

Nie jest to jednak żaden przewrót czy wstrząs. Wszyscy wiedzieli, że to Vukov jest "jedynką" w tym sztabie.

Ta wiadomość jest tylko częściowo zaskakująca, biorąc pod uwagę przywrócenie Vukova do touru

- Nigdy nie miałam z nim żadnych problemów. Po prostu miło go znowu widzieć w moim boksie. Dobrze nam się rozmawia, nigdy nie było problemów z komunikacją - powiedziała Kazaszka podczas US Open. Wspomniany Ercoli skomentował, że taka wypowiedź również nie jest sensacją, bo 10. rakieta świata cały czas stała murem za swoim głównym trenerem.

Iga Świątek: Czasami mam dosyć tego wszystkiego, co wiąże się z tenisem Polsat Sport Polsat Sport

Jelena Rybakina gładko wygrała w półfinale pierwszego seta. A później dała się zaskoczyć Minas Panagiotakis/Getty Images via AFP AFP

Jelena Rybakina Clive Brunskill/Getty Images via AFP AFP

Jelena Rybakina rywalizowała z Clarą Tauson o awans do czwartej rundy Wimbledonu DAISUKE URAKAMI AFP