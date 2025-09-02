Partner merytoryczny: Eleven Sports

Walkower w meczu Sabalenki na US Open. To już oficjalne. Znamy kolejną półfinalistkę

Aktualizacja

Po tym, jak Jessica Pegula pokonała Barborę Krejcikovą, Amerykanka oczekiwała na swoją rywalkę w półfinale US Open. Miał ją wyłonić pojedynek pomiędzy Aryną Sabalenką i Marketą Vondrousovą, wyznaczony na sesję wieczorną. Do starcia jednak nie dojdzie. Białorusinka awansowała do dalszej fazy walkowerem, gdyż Czeszka wycofała się z dalszej rywalizacji. Liderka rankingu WTA zdążyła już zareagować na całą sytuację. Oto co miała do przekazania.

Aryna Sabalenka podczas US Open
Aryna Sabalenka podczas US OpenCHARLY TRIBALLEAU AFP

Na wtorek czasu nowojorskiego zaplanowano pierwsze spotkania ćwierćfinałowe w grze pojedynczej. Jako pierwsze na Arthur Ashe Stadium pojawiły się Jessica Pegula i Barbora Krejcikova. Amerykanka pewnie pokonała Czeszkę 6:3, 6:3 i dzięki temu zameldowała się w najlepszej "4" US Open. W tej fazie na tenisistkę z USA mógł czekać rewanż za ubiegłoroczny finał. Warunek był jeden - Aryna Sabalenka musiała pokonać najpierw Marketę Vondrousovą.

    Reprezentantka naszych południowych sąsiadów sprawiła niespodziankę w poprzedniej rundzie, eliminując znajdującą się w dobrej formie Jelenę Rybakinę. Panie rozegrały zacięte spotkanie na Arthur Ashe Stadium, w którym mistrzyni Wimbledonu 2023 okazała się lepsza od tej z sezonu 2022, wygrywając 6:4, 5:7, 6:2. W związku z tym miało dojść do 10. bezpośredniego starcia pomiędzy Sabalenką i Vondrousovą.

      US Open: Marketa Vondrousova wycofała się z rywalizacji. Aryna Sabalenka w półfinale

      Ostatecznie Białorusinka nie musiała nawet wychodzić na kort. Czeszka wycofała się z dalszej rywalizacji z powodu kontuzji. Informacja została potwierdzona przez organizatorów w specjalnym komunikacie.

        Na całą sytuację zdążyła już zareagować Aryna. Liderka rankingu WTA przekazała wiadomość za pośrednictwem swojej relacji na Instagramie. "Bardzo mi przykro z powodu Markety po tym wszystkim, co przeszła. Grała niesamowity tenis i wiem, jak bardzo musi ją to boleć. Dbaj o siebie i mam nadzieję, że szybko wrócisz do zdrowia" - napisała tenisistka z Mińska.

        Tym samym w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego czeka nas rewanżowe starcie za ubiegłoroczny finał. Zobaczymy, jak tym razem Jessica Pegula poradzi sobie w batalii z Aryną Sabalenką. Za kilkadziesiąt godzin poznamy pełen skład półfinalistek. W środę, w drugim meczu dnia od godz. 17:30 czasu polskiego (po spotkaniu Felix Auger-Aliassime - Alex de Minaur, ale nie przed godz. 19:00 naszego czasu), o awans do najlepszej "4" powalczy Iga Świątek. Jej przeciwniczką będzie Amanda Anisimova. Później, już w sesji wieczornej, odbędzie się ostatni ćwierćfinał pań - Naomi Osaka zmierzy się z Karoliną Muchovą.

        Główna rywalizacja w Nowym Jorku potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.

        US Open 2025: Iga Świątek zmierzy się z Anisimovą o półfinał! Sinner, Musetti i Anisimova w ćwierćfinałachAP© 2025 Associated Press
        Aryna Sabalenka
        Aryna SabalenkaMATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
        Tenisistka w białej czapce i stroju sportowym wykonuje dwuręczny backhand, skupiona na odbijaniu zbliżającej się piłki tenisowej podczas meczu na korcie.
        Jessica PegulaClive BrunskillAFP
        Marketa Vondrousova
        Marketa VondrousovaANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFPAFP

