Walkower w meczu Sabalenki na US Open. To już oficjalne. Znamy kolejną półfinalistkę
Po tym, jak Jessica Pegula pokonała Barborę Krejcikovą, Amerykanka oczekiwała na swoją rywalkę w półfinale US Open. Miał ją wyłonić pojedynek pomiędzy Aryną Sabalenką i Marketą Vondrousovą, wyznaczony na sesję wieczorną. Do starcia jednak nie dojdzie. Białorusinka awansowała do dalszej fazy walkowerem, gdyż Czeszka wycofała się z dalszej rywalizacji. Liderka rankingu WTA zdążyła już zareagować na całą sytuację. Oto co miała do przekazania.
Na wtorek czasu nowojorskiego zaplanowano pierwsze spotkania ćwierćfinałowe w grze pojedynczej. Jako pierwsze na Arthur Ashe Stadium pojawiły się Jessica Pegula i Barbora Krejcikova. Amerykanka pewnie pokonała Czeszkę 6:3, 6:3 i dzięki temu zameldowała się w najlepszej "4" US Open. W tej fazie na tenisistkę z USA mógł czekać rewanż za ubiegłoroczny finał. Warunek był jeden - Aryna Sabalenka musiała pokonać najpierw Marketę Vondrousovą.
Reprezentantka naszych południowych sąsiadów sprawiła niespodziankę w poprzedniej rundzie, eliminując znajdującą się w dobrej formie Jelenę Rybakinę. Panie rozegrały zacięte spotkanie na Arthur Ashe Stadium, w którym mistrzyni Wimbledonu 2023 okazała się lepsza od tej z sezonu 2022, wygrywając 6:4, 5:7, 6:2. W związku z tym miało dojść do 10. bezpośredniego starcia pomiędzy Sabalenką i Vondrousovą.
US Open: Marketa Vondrousova wycofała się z rywalizacji. Aryna Sabalenka w półfinale
Ostatecznie Białorusinka nie musiała nawet wychodzić na kort. Czeszka wycofała się z dalszej rywalizacji z powodu kontuzji. Informacja została potwierdzona przez organizatorów w specjalnym komunikacie.
Na całą sytuację zdążyła już zareagować Aryna. Liderka rankingu WTA przekazała wiadomość za pośrednictwem swojej relacji na Instagramie. "Bardzo mi przykro z powodu Markety po tym wszystkim, co przeszła. Grała niesamowity tenis i wiem, jak bardzo musi ją to boleć. Dbaj o siebie i mam nadzieję, że szybko wrócisz do zdrowia" - napisała tenisistka z Mińska.
Tym samym w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego czeka nas rewanżowe starcie za ubiegłoroczny finał. Zobaczymy, jak tym razem Jessica Pegula poradzi sobie w batalii z Aryną Sabalenką. Za kilkadziesiąt godzin poznamy pełen skład półfinalistek. W środę, w drugim meczu dnia od godz. 17:30 czasu polskiego (po spotkaniu Felix Auger-Aliassime - Alex de Minaur, ale nie przed godz. 19:00 naszego czasu), o awans do najlepszej "4" powalczy Iga Świątek. Jej przeciwniczką będzie Amanda Anisimova. Później, już w sesji wieczornej, odbędzie się ostatni ćwierćfinał pań - Naomi Osaka zmierzy się z Karoliną Muchovą.
Główna rywalizacja w Nowym Jorku potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.