Iga Świątek za burtą US Open. Nie mogła milczeć. W środku nocy ujawniła

Droga Igi Świątek do ćwierćfinału US Open wyglądała naprawdę dobrze, a Polka we wszystkich starciach straciła tylko jednego seta - w starciu z Suzan Lamens. Pojedynek, którego stawką był awans do finału, przynajmniej na papierze wydawał się niezwykle trudną przeprawą, bowiem po drugiej stronie siatki stała Amanda Anisimova, która została przez Świątek wręcz zdemolowana w finale ostatniego Wimbledonu.

Na nieszczęście raszynianki, Amerykance udało się wziąć rewanż i to ona przeszła do najlepszej czwórki amerykańskiego turnieju, wygrywając 6:4, 6:3. Porażka z Anisimovą wywołała u Świątek olbrzymie emocje, co odbiło się m.in. podczas konferencji prasowej po meczu. Świątek postanowiła jednak również powiedzieć kilka słów do swoich kibiców już za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Świątek nie mogła milczeć po porażce z Anisimovą. Takie słowa w środku nocy

W środku nocy czasu polskiego, kiedy Polka miała już nieco więcej czasu na odpoczynek, poukładanie myśli i zastanowienie się nad swoim występem, postanowiła nie tylko pogratulować rywalce, ale także opowiedzieć, jak US Open wyglądało z jej perspektywy.

- Tym razem US Open był ogromnym wyzwaniem dla mnie i mojego teamu (jestem bardzo wdzięczna, dziękuję za pomoc i również wielkie podziękowania dla fizjoterapeutów WTA i doktorów na US Open. Rozgrywanie meczów bez ćwiczeń w dzień wolny, radzenie sobie z problemami ze stopami, daliśmy radę dojść do ćwierćfinału... Jestem dumna z tego, czego dokonaliśmy w tych okolicznościach - ujawniła we wpisie Polka.

- Wrócę za rok z większą determinacją. Teraz czas na odpoczynek, aby zadbać o swój organizm. Do zobaczenia niebawem - zakończyła wpis raszynianka.

Amanda Anisimova po pokonaniu Igi Świątek już szykuje się do półfinałowego starcia, w którym przyjdzie jej walczyć z Naomi Osaką, a więc nową podopieczną Tomasza Wiktorowskiego, byłego trenera polskiej tenisistki.

