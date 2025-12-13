Takie wykształcenie ma Aryna Sabalenka. Rzadko się chwali, o tym wie niewielu

Podobnie jak ubiegły, 2025 roku Aryna Sabalenka kończy jako liderka rankingu WTA z wyraźną przewagą nad resztą stawki. Druga Iga Świątek traci do Białorusinki 2475 punktów. Strata zamykającej podium Coco Gauff to już ponad 4 tysiące punktów.

Chociaż sezon ma się już ku końcowi, zawodniczka z Białorusi nie mogła poświęcić ostatnich tygodni roku 2025 wyłącznie na odpoczynek. W grudniu wzięła udział w pokazowym turnieju z Naomi Osaką, a jeszcze przed Nowym Rokiem czeka ją starcie z Nickiem Kyrgiosem w ramach "Bitwy płci". Decyzja o zmierzeniu się z Australijczykiem spotkała się z burzliwą reakcją ze strony opinii publicznej.

Podobnie jak wiele innych utalentowanych tenisistek, na starcie kariery Aryna Sabalenka stanęła przed wyborem - sport, czy edukacja? Dla większości jest to absolutnie nie do pogodzenia. W końcu treningi i turnieje pochłaniają lwią część życia tenisistów i tenisistek. Białorusinka próbowała jednak tego dokonać.

Tenis. Takie wykształcenie ma Aryna Sabalenka. Kto by się spodziewał

Sabalenka na wczesnym etapie kariery podjęła się studiów na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. Według licznych źródeł wybrany przez nią kierunek był ściśle związany ze sportem. Białorusinka studiowała zaocznie - była to jedyna szansa na pogodzenie napiętego terminarza z nauką i treningami.

Próżno szukać informacji, czy tenisistce udało się ukończyć studia i uzyskać tytuł. Można wysnuć wniosek, że na pewnym etapie zawodowej kariery zmuszona była porzucić ścieżkę naukową. Sama rzadko podejmuje temat swojego wykształcenia. Informacja o podjętych studiach może jednak zaskoczyć wielu.

Iga Świątek, dla porównania po ukończeniu liceum nie zdecydowała się na kontynuację tej drogi i nie podjęła studiów. Bez problemu zdała jednak maturę, a wynikami pochwaliła się w mediach społecznościowych. Z angielskiego i matematyki na poziomie podstawowym - maksymalne 100 procent, co robi wrażenie. Do tego zdała rozszerzenie z matematyki na poziomie 66 procent. Niewykluczone, że nieco później, a może już po zakończeniu kariery zdecyduje się na podjęcie studiów.

