Zainteresowanie galami freak fightowymi maleje z miesiąca na miesiąc. Obliguje to ich włodarzy do wyszukiwania coraz bardziej "egzotycznych" formuł, które przyciągną publiczność. Wiele z nich mało ma jednak wspólnego z rywalizacją w duchu sportu i równych szans.

Powszechne stały się już pojedynki w formule dwóch na jednego. I coraz częściej zdarza się, że to zawodnik walczący solo triumfuje. Włodarze Prime Show MMA postanowili pójść jednak jeszcze o krok dalej.

Burza przed walką Jacka Murańskiego. Brutalna formuła, jeden na trzech rywali

W sobotę ukazał się komunikat, po którym zawrzało w sieci. Organizatorzy 15. edycji gali ogłosili, że Jacek Murański zmierzy się z aż trzema rywalami na raz. Naprzeciwko niego w oktagonie staną Paweł "Dalton" Dalidowicz, Dawid "Wampirek" Baran i Mariusz "Super Mario" Sobczak.

Dwaj pierwsi walczyć będą w małych rękawicach, podczas gdy "Super Mario" w dużych. Mogą oni atakować w kilku na raz, ale bez klinczu. "Muran" natomiast walczyć będzie w formule "dirty street boxing" - dozwolone będą uderzenia łokciami, głową, back-fisty i kopnięcia.

W komentarzach pod komunikatem ze strony Prime Show MMA błyskawicznie zaroiło się od wielu negatywnych komentarzy.

Kabaret; Jakie on ma na was haki że cały czas zasady pod niego. Mario w balonach bo się Muranski boi; Znowu Murański się boi bo zasady pod niego; Trochę zasady pod murana

Nokaut z Najmanem, "Muran" potrzebował 48 sekund. W środowisku wrze wokół skandalisty

To z resztą nie pierwszy raz, kiedy wokół skandalisty, który na koncie ma już dziewięć walk freakfightowych wywołuje ogromne, skrajne emocje. W marcu 2024 roku jego walka z Marcinem Najmanem potrwała zaledwie 48 sekund. Skończyła się skandalem - "Cesarz" nie chciał uznać zwycięstwa rywala - oskarżał go o nieprzepisowe uderzenie. Rozdzielać ich musiała ochrona.

Co ciekawe, żaden z zawodników nie wypowiedział się po walce w trakcie transmisji. Organizatorzy bowiem nagle ogłosili, że kończy się czas antenowy, po czym... zeszli z wizji. Widzowie w mediach społecznościowych nie zostawili na nich suchej nitki.

