Wielokrotnie podczas meczów najwyższej rangi, Aryna Sabalenka dała się poznać kibicom tenisa z wielu stron. Białorusinka ma ogromne umiejętności, które pozwalają jej dominować na korcie, jednak kiedy coś nie idzie po jej myśli, emocje szybko biorą nad nią górę, co skutkuje np. niszczonymi rakietami, czy nawet przekleństwami na korcie - jak miało to miejsca np. podczas tegorocznego Roland Garros.

Wciąż nie brakuje jednak informacji o Sabalence, które mogą zaskoczyć nawet jej największych fanów. Jedną z nich ujawniła ona podczas występu w programie Jimmy'ego Fallona.

Prowadzący program zapytał wprost Białorusinki, czy zdarza jej się podczas meczów, kiedy osiągnęła już duże i bezpieczne prowadzenie, że myśli o czymś, co nie jest związane z tenisem i spotkaniem. Okazuje się, że bardzo często.

Szczere wyznanie Sabalenki na wizji. Prowadzący aż nie mógł uwierzyć, błyskawiczna reakcja

- To jest naprawdę zabawne, ale wielokrotnie zaczynam myśleć np. o tym, czy mój zespół dokonał rezerwacji w moich ulubionych miejscach. Zastanawiam się też, co w ogóle zamówić (do jedzenia - przyp. red.) i wtedy łapię się na tym, że "ej, robota jeszcze nie jest skończona"! Wiele razy różne rzeczy chodzą mi wtedy po głowie - ujawniła z szerokim uśmiechem.

Kiedy tylko Jimmy Fallon usłyszał te słowa, natychmiast zaczął dopytywać o kolejne szczegóły, nie kryjąc swojego zafascynowania z uśmiechem. Kiedy natomiast liderka rankingu WTA zakończyła swoją wypowiedź, publiczność od razu skwitowała ją aplauzem.

Ciepłe przywitanie Sabalenki przez amerykańską publiczność związane było oczywiście z faktem, że Białorusinka przed kilkoma tygodniami po raz drugi z rzędu wygrała turniej US Open.

Teraz z kolei liderka rankingu WTA skupia się na starciu z Nickiem Kyrgiosem, w tzw. "bitwie płci", do której ma dojść w Dubaju. Mecz ma odbyć się 28 grudnia.

