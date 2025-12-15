Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zwrot akcji w Barcelonie, następca Lewandowskiego skreślony. Flick już go nie chce

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Pozycja Roberta Lewandowskiego w Barcelonie słabnie, a klub od dłuższego czasu poszukuje następcy Polaka. Obecnie Hansi Flick wyżej ma wyceniać notowania Ferrana Torresa, który jest najlepszym strzelcem "Dumy Katalonii" w tym sezonie. Po meczu z Osasuną, który "Lewy" w całości spędził na ławce rezerwowych, z Barcelony dotarły zaskakujące wieści. Flick miał skreślić następcę Polaka.

Trzech piłkarzy w beżowych koszulkach z herbem FC Barcelony biegnie po murawie stadionu, jeden z nich klęka w sportowym geście. W okrągłej wstawce widoczny mężczyzna w czarnej kurtce wyrażający emocje, najprawdopodobniej związane z przebiegiem meczu.
Hansi Flick skreślił z listy potencjalnego następcę Roberta LewandowskiegoJOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP

FC Barcelona ma poważną zagwozdkę - przedłużyć kontrakt z Robertem Lewandowskim, czy postarać się latem o sprowadzenie jego następcy. Notowania Polaka słabną, czego najlepszym wyrazem był fakt, że całe spotkanie z Osasuną, wygrane przez "Dumę Katalonii" 2:0 spędził na ławce rezerwowych. Zamiast niego Hansi Flick posłał do boju Ferrana Torresa.

Hiszpan strzelił nawet gola, ale ten został anulowany po analizie VAR. Pozostaje on jednak najlepszym strzelcem drużyny w tym sezonie. Podczas gdy trwa walka "Lewego" o przedłużenie wygasającego wraz z końcem sezonu kontraktu, w Barcelonie doszło do zwrotu akcji.

    FC Barcelona rezygnuje z następcy Lewandowskiego. Flick go skreślił

    Lista potencjalnych "następców" kapitana reprezentacji Polski była dość długa. Na orbitę zainteresowań Barcy trafili m.in. Harry Kane, Julian Alvarez, czy Dusan Vlahovic. Jak donosi "SPORT", mistrzowie Hiszpanii mieli już skreślić Serba. 

    Vlahović nie imponuje w tym sezonie i w 17 spotkaniach zanotował sześć trafień. Do tego 25-latek doznał kontuzji, która ma wykluczyć go z gry na najbliższe trzy miesiące. Sprawia to, że Hansi Flick miał kompletnie zrezygnować z niego w kontekście wzmocnienia formacji ataku. 

    Oprócz wspomnianych wyżej zawodników na liście zainteresowania Barcelony figurują również Serhou Guirassy, Lautaro Martinez, Moise Kean, Benjamin Sesko, Etta Eyong. Największym problemem pozostają jednak problemy finansowe katalońskiego klubu.

    Jeśli FC Barcelona nie sprzeda latem żadnej z gwiazd, nie będzie w stanie wygenerować zbyt wielkich środków na transfer nowego napastnika. A każdy z wymienionych wyżej snajperów swoje kosztuje.

    Piłkarz w granatowo-bordowej koszulce na murawie stadionu podczas meczu, w oddali widoczny kolejny zawodnik oraz rozmyta publiczność na trybunach.
    Robert LewandowskiBagu Blanco / PRESSINNewspix.pl
    Piłkarz w stroju Juventusu wykonuje dynamiczny strzał na boisku podczas meczu, widoczna piłka w ruchu i intensywna koncentracja zawodnika
    Dusan VlahovicALBERTO PIZZOLIAFP
    Trener drużyny piłkarskiej ubrany na czarno stoi przy linii bocznej boiska, klaszcząc w dłonie, w tle tłum kibiców na trybunach stadionu.
    Hansi FlickRUBEN DE LA ROSAAFP

