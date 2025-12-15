Zwrot akcji w Barcelonie, następca Lewandowskiego skreślony. Flick już go nie chce

FC Barcelona ma poważną zagwozdkę - przedłużyć kontrakt z Robertem Lewandowskim, czy postarać się latem o sprowadzenie jego następcy. Notowania Polaka słabną, czego najlepszym wyrazem był fakt, że całe spotkanie z Osasuną, wygrane przez "Dumę Katalonii" 2:0 spędził na ławce rezerwowych. Zamiast niego Hansi Flick posłał do boju Ferrana Torresa.

Hiszpan strzelił nawet gola, ale ten został anulowany po analizie VAR. Pozostaje on jednak najlepszym strzelcem drużyny w tym sezonie. Podczas gdy trwa walka "Lewego" o przedłużenie wygasającego wraz z końcem sezonu kontraktu, w Barcelonie doszło do zwrotu akcji.

FC Barcelona rezygnuje z następcy Lewandowskiego. Flick go skreślił

Lista potencjalnych "następców" kapitana reprezentacji Polski była dość długa. Na orbitę zainteresowań Barcy trafili m.in. Harry Kane, Julian Alvarez, czy Dusan Vlahovic. Jak donosi "SPORT", mistrzowie Hiszpanii mieli już skreślić Serba.

Vlahović nie imponuje w tym sezonie i w 17 spotkaniach zanotował sześć trafień. Do tego 25-latek doznał kontuzji, która ma wykluczyć go z gry na najbliższe trzy miesiące. Sprawia to, że Hansi Flick miał kompletnie zrezygnować z niego w kontekście wzmocnienia formacji ataku.

Oprócz wspomnianych wyżej zawodników na liście zainteresowania Barcelony figurują również Serhou Guirassy, Lautaro Martinez, Moise Kean, Benjamin Sesko, Etta Eyong. Największym problemem pozostają jednak problemy finansowe katalońskiego klubu.

Jeśli FC Barcelona nie sprzeda latem żadnej z gwiazd, nie będzie w stanie wygenerować zbyt wielkich środków na transfer nowego napastnika. A każdy z wymienionych wyżej snajperów swoje kosztuje.

