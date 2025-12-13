Zobaczył, co wyprawia Iga Świątek i nie wytrzymał. Wypomniał Polce jedno

Iga Świątek to bez wątpienia jedna z najwybitniejszych postaci współczesnego sportu. Polka od kilku lat należy do ścisłej światowej czołówki kobiecego tenisa, a jej nazwisko jest synonimem regularności, mentalnej siły i wielkich sukcesów. Na koncie ma sześć triumfów wielkoszlemowych, w tym cztery zwycięstwa w Roland Garros, była liderką rankingu WTA i przez długi czas dominowała na kortach całego świata. Dzięki swojej pracy i konsekwencji stała się sportowym wzorem nie tylko dla młodych tenisistek, ale i dla kibiców innych dyscyplin.

Świątek wielokrotnie podkreślała, że sport to dla niej coś więcej niż tylko tenis. Z zainteresowaniem śledzi poczynania innych legendarnych zawodników, także tych rywalizujących w zupełnie innych dyscyplinach. Wśród nich jest Lindsey Vonn, ikona narciarstwa alpejskiego, z którą Polka utrzymuje przyjacielskie relacje i której karierę obserwuje od lat.

Nic więc dziwnego, że Iga nie mogła przejść obojętnie wobec ostatniego sukcesu Amerykanki. 41-letnia Vonn niespodziewanie triumfowała w inauguracyjnym zjeździe sezonu Pucharu Świata w St. Moritz, odnosząc pierwsze zwycięstwo po powrocie na stok i już 83. w swojej bogatej karierze. Świątek natychmiast zareagowała w mediach społecznościowych, publikując na Instagramie relację ze zdjęciem z transmisji. Krótki, ale wymowny komentarz "WOW" doskonale oddawał jej podziw dla wyczynu starszej koleżanki po fachu.

Wpis Igi szybko zaczął żyć własnym życiem. Relację udostępnił na platformie X popularny profil tenisowy Z kortu, a pod nim pojawił się komentarz osoby doskonale znanej kibicom Polki. Głos zabrał Maciej Ryszczuk, członek jej sztabu szkoleniowego, pełniący funkcję fizjoterapeuty i trenera przygotowania fizycznego.

Ryszczuk postanowił podejść do sprawy z humorem. "Zamiast być o czasie na rozgrzewce to siedzi przed tv" - napisał żartobliwie, czym rozbawił wielu użytkowników platformy.

Choć Świątek i Ryszczuk często pozwalają sobie na drobne zaczepki w mediach społecznościowych, tym razem tenisistka nie odpowiedziała na komentarz. Wpis szkoleniowca wystarczył jednak, by wywołać uśmiech wśród fanów i pokazać luźną atmosferę panującą w jej zespole.

