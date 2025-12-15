We Włoszech znów głośno o Zielińskim. Wszystko po tym, co zrobił w meczu Serie A

Piotr Zieliński długo pracował na swoje ostatnie sukcesy. Przygoda Polaka w Serie A pełna była głośnych wzlotów, ale też niepożądanych upadków. Obecnie jednak forma 31-latka zdaje się rosnąć w zadowalającym tempie, a zaufanie jakim obdarza go trener Cristiana Chivu, powala rozwijać skrzydła piłkarzowi z kraju nad Wisłą.

Włosi znów chwalą Piotra Zielińskiego. Polak z obiecującą tendencją

We wspomnianym wyżej meczu, wygranym 2:1, Piotr Zieliński spędził na murawie pełne 90. minut, będąc zmienionym dopiero w doliczonym czasie gry. Nie zdobył on co prawda gola ani asysty, lecz włoskie media zwróciły szczególną uwagę na zupełnie inne aspekty jego gry.

"Pod nieobecność Calhanoglu Zieliński jest kreatorem głównym gry Interu w formacji 3-5-2. Kieruje akcjami zespołu z doskonałym wyczuciem czasu" - piszą dziennikarze portalu "tuttomercatoweb.com", wystawiając jednocześnie Polakowi notę "6,5" w dziesięciostopniowej skali.

Podobne spostrzeżenia na temat wyczynów Polaka mieli eksperci włoskiej filii "Eurosportu". Podkreślili oni ciągły progres formy Zielińskiego, który pomocnik zalicza na przestrzeni ostatnich swoich występów. "Wymuszona zmiana" dokonana przez Chivu, ich zdaniem spłaca się w stu procentach.

Nie wszyscy jednak mieli zamiar wyłącznie rozpływać się nad grą Zielińskiego. Nieco krytyki względem jego ostatniego występu pojawiło się na łamach portalu "Calciomercato".

"Gra w roli rozgrywającego nie jest jego wymarzoną rolą i w pewnych momentach meczu widać, że ciągnie go do innych części boiska. Jednak jeśli chodzi o jego jakość i zaangażowanie, nie można mu nic zarzucić. W ataku musi natomiast szybciej operować piłką i grać z mniejszą liczbą kontaktów" - ocenili włoscy dziennikarze, oceniając ostatecznie występ Polaka na "6,5" w dziesięciostopniowej skali.

Piotr Zieliński IPA Sport/ABACA/Abaca/East News East News

Piotr Zieliński MATTHIEU MIRVILLE / MATTHIEU MIRVILLE / DPPI VIA AFP AFP

Piotr Zieliński Marco Canoniero/Shutterstock East News

Piotrowski strzela dla Udinese! Bramka Polaka przeciwko Genoi. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports