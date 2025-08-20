Kiedy US Open 2025? Kiedy i gdzie oglądać mecze Igi Świątek? [TERMINARZ, TRANSMISJE]
US Open 2025 zbliża się wielkimi krokami. Oczy polskich kibiców z pewnością najbardziej będą skupione na poczynaniach Igi Świątek. Kiedy rusza tegoroczny US Open? Kto z biało-czerwonych weźmie udział w turnieju? Kiedy zaplanowano finały? Gdzie oglądać występy Polaków? Sprawdź terminarz US Open 2025. Wyniki na żywo i tekstowe relacje na stronie Interii Sport.
US Open 2025 będzie już 145. edycją jednego z najbardziej prestiżowych turniejów touru, który jest jednym z czterech turniejów wielkoszlemowych. Zmagania tradycyjnie odbędą się na kortach w Nowym Jorku. Tytułów wśród singlistek i singlistów sprzed roku będą bronić Aryna Sabalenka oraz Jannik Sinner. Z kolei Iga Świątek postara się odnieść drugi triumf w US Open, bo pierwszy raz cieszyła się z wygranej w całym turnieju w 2022 roku.
Kiedy US Open 2025? Kiedy mecze Świątek? [TERMINARZ, HARMONOGRAM]
Rywalizacja w głównej drabince tegorocznego US Open wystartuje w niedzielę 24 sierpnia. Turniej będzie rozgrywany na 17. twardych kortach, w tym na trzech głównych - Arthur Ashe Stadium, Louis Armstrong Stadium i Grandstand. W tym roku po raz pierwszy turniej będzie trwał aż przez 15 dni, podobnie jak Australian Open i Roland Garros (Wimbledon rozgrywany jest przez 14 dni - red.).
Pojedynki pierwszej rundy singla mężczyzn i kobiet zostaną rozegrane w ciągu trzech dni - od niedzieli 24 sierpnia do wtorku. Z kolei dużo wcześniej, bo już 19 sierpnia ruszy rywalizacja w mikście. Poza tym tenisistki i tenisiści będą uczestniczyli jeszcze w zmaganiach deblowych.
Jeśli chodzi o zmagania pań, to półfinały turnieju singla zaplanowano na 3 września, z kolei wielki finał na 5 września. W przypadku panów półfinały odbędą się 4 września, a wielki finał 6 września.
W tegorocznym US Open Polskę będą reprezentowali Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magda Linette i Kamil Majchrzak. Z turnieju musiał wycofać się za to Hubert Hurkacz, który wciąż zmaga się z urazem. Natomiast w trzystopniowych eliminacjach w Nowym Jorku (18-21 sierpnia) walczyć będą: Katarzyna Kawa, Maja Chwalińska i Linda Klimovicova.
W grze podwójnej z naszych reprezentantów powinniśmy zobaczyć Katarzynę Piter, Magdę Linette, Jana Zielińskiego i Karola Drzewieckiego, a także Igę Świątek, która w mikście wystąpi z Casperem Ruudem.
Gdzie oglądać US Open 2025? [TRANSMISJE, STREAM]
US Open 2025 w całości będzie transmitowany przez stację Eurosport. Najważniejsze mecze turnieju będą pokazywane na kanałach Eurosport 1 i Eurosport 2, a stream online będzie dostępny dla abonentów platformy HBO Max.
Relacje tekstowe z najważniejszych spotkań i wszystkich meczów z udziałem Igi Świątek, a także pełne wyniki turnieju na stronie Interii Sport.