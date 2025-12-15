Przyszłość Roberta Lewandowskiego w Barcelonie to temat numer jeden w Hiszpanii i w Polsce. 30 czerwca 2026 roku wygasa umowa Polaka w Barcelonie, a zdaniem hiszpańskich mediów nie zostanie ona przedłużona, choć Polak bardzo chciałby zostać w klubie.

Lewandowski ma za sobą gorsze tygodnie. Polak dwa ostatnie mecze La Liga spędził na ławce rezerwowych. W sobotę Barcelona podejmowała Osasunę, ale trener Hansi Flick nie wypuścił go na plac boju. Niedługo potem okazało się, że ma to związek z problemami zdrowotnymi. Lewandowski rozegrał łącznie w tym sezonie La Liga 12 spotkań, w których strzelił 8 goli. Problem ma w Lidze Mistrzów (5 meczów, 0 goli).

Lewandowski "zakładnikiem" Barcelony. Brutalna diagnoza

- Robert Lewandowski jest w pewnym sensie zakładnikiem gry zespołu. Jeśli drużyna nie stwarza sytuacji bramkowych, napastnik nie ma z czego strzelać goli. Lewandowski to klasyczny "killer", król pola karnego - nie jest to zawodnik, który sam sobie stworzy okazję, przedrybluje kilku rywali i odda strzał. To drużyna musi pracować na jego bramki. W tym sezonie Barcelona nie kreuje aż tylu sytuacji co w poprzednim - opowiada na łamach "Przeglądu Sportowego Onet", Pichi Alonso, napastnik Barcy w latach 1982-86.

Hiszpański snajper podkreślił, że problemów jest jednak więcej. Wymienił częstsze urazy oraz wiek.

Z jednej strony drużyna nie generuje wystarczającej liczby okazji bramkowych dla napastnika, z drugiej - widać też u Roberta pewne braki fizyczne w porównaniu do jego najlepszych lat. No i Liga Mistrzów to inna gra niż w LaLidze

Co dalej z Lewandowskim w Barcelonie? To będzie kluczowe

Hiszpan został zapytany także o przyszłość Lewandowskiego w Barcelonie. Z jednej strony podkreślił, że "Lewandowski młodszy nie będzie", a z drugiej wskazał, co będzie najważniejsze przy ewentualnym przedłużeniu umowy.

- Kluczowa będzie końcówka sezonu - to, jak Lewandowski będzie wyglądał fizycznie, czy nie pojawią się nawracające kontuzje, czy nadal będzie skuteczny i jak będzie funkcjonowała cała drużyna. Te wszystkie czynniki będą miały ogromne znaczenie przy ewentualnym przedłużeniu kontraktu. Istotne będzie też to, czy Robert zaakceptuje rolę zawodnika, który nie gra w każdym meczu od pierwszej do ostatniej minuty - powiedział.

