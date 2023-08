US Open. Jakie hity w pierwszej rundzie? Jest kilka perełek

Venus Williams - Paula Badosa

Po jednej stronie siatki zagra weteranka, najbardziej utytułowana z grających w tegorocznym US Open, tenisistka. Venus Williams wygrała siedem razy turnieje wielkoszlemowe w singlu, w tym dwukrotnie w Nowym Jorku (2000, 2001). Była liderką rankingu WTA, na koncie ma 22 zwycięstwa w turniejach cyklu. Mimo 43 lat i 407. miejsca na świecie wciąż potrafi jeszcze zaskoczyć i wygrać. Niedawno pokonała Weronikę Kudermietową, Camilę Giorgi. To będzie jej 24 występ w US Open.

Po drugiej stronie stanie Paula Badosa, która jeszcze w kwietniu 2022 roku była drugą zawodniczką na świecie, tuż za Igą Świątek. Depresja, kontuzje, ale też burzliwy i medialny związek ze Stefanosem Tsitsipasem na pewno nie pomagały jej w utrzymaniu formy. W spotkaniu z Williams czeka ją rywalizacja z gwarną nowojorską publicznością. Co ciekawe, jej rywalka pierwszy raz zagrała w US Open w 1997 roku, czyli wtedy kiedy urodziła się Hiszpanka.

Danielle Collins - Linda Fruhvirtova

Amerykanka ostatnio wraca do formy. Pokazała to w Montrealu, gdzie stoczyła zacięty mecz w ćwierćfinale z Igą Świątek, a wcześniej pokonała: Elinę Switolinę, Marię Sakkari, Leylah Fernandez. Mimo że w US Open nie radzi sobie najlepiej (czwarta runda w 2022 roku), to nie należy zapominać, że w tym samym sezonie wystąpiła w finale Australian Open.