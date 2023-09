Wiadomo, kiedy Nadal ma wrócić do gry. Novaka Djokovicia już nie dogoni

Wygląda na to, że Rafael Nadal wróci do grania równo rok po odniesieniu kontuzji. Jak przekazał jego wujek Toni, 37-letni Hiszpan, który leczy się po operacji, chce wystąpić w Melbourne w styczniu 2024 roku, choć pojawiały się doniesienia, że może zobaczymy go w finałach Pucharu Davisa w listopadzie.