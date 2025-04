- Decyzja - red.) bardzo dobra, jestem z niej bardzo zadowolony. Moim zdaniem Maciek (Maciusiak - red.) już dawno powinien objąć to stanowisko. Nawet jakby Thomas został to okej, stworzyłby ten team, ale w tej drużynie byłoby o jakieś trzydzieści procent mniej zaangażowania - powiedział Aleksander Zniszczoł przed kamerami Eurosportu.

Thomas Thurnbichler: "Chciałem zbudować system. Nie zawsze mogłem robić to, co chciałem"

Następnie podsumował trzy sezony spędzone z polskimi skokami. - Były wzloty i upadki, jeśli chodzi o presję. Chcieliśmy doprowadzić młode pokolenie skoczków na szczyt. Podążaliśmy z tym w dobrą stronę. Potrzeba było jednak jasnej komunikacji dla świata zewnętrznego, że jest to cel całej federacji. Ważne było także, żeby zachować cierpliwość. Nie da się wszystkiego zrobić od razu [...] Jakieś 10 lat temu przegapiono sygnał, że trzeba inwestować w młodsze pokolenie i zbudować zrównoważony system, który dostarczałby ludzi do Pucharu Świata. To świetnie działa w Austrii. Od samego początku chciałem zbudować coś podobnego, ale nie zawsze mogłem robić to, co chciałem - podkreślił.