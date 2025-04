To był ostatni taki konkurs legend w Pucharze Świata. Mijają dwa lata

Miejscem 15 zakończył sezon Kamil Stoch, który po dobrych lotach na 215 i 230 metrów stracił do czołowej "10" ponad 19 punktów. Skoczek z Zębu na wynik w top 10 czeka równe dwa lata, gdy to w jednoseryjnym konkursie sezonu 2022/2023 właśnie w Planicy zajął miejsce 10. Od tamtej pory minęło już 50 konkursów w których wystąpił, a wciąż nie udało się powtórzyć tego wyniku. Jego najlepszym osiągnięciem było trzykrotne uplasowanie się na 11. miejscu. Co ciekawe w tych samych zawodach ostatni raz na podium stanął Piotr Żyła. Zajął wtedy trzecią pozycję.

Reklama