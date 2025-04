Kamil Stoch przygotowuje się do podróży życia. Razem z żoną pójdą "na żywioł"

- Do końca sezonu dla nas było pewne, że to ostatnia zima Kamila. Co więcej, zaraz po sezonie przyszło auto na naszą podróż - mówiła Ewa Bilan-Stoch w rozmowie z Interia Sport w listopadzie ubiegłego roku. W tym sezonie, który właśnie się zakończył, Kamil Stoch miał już bawić się życiem sportowego emeryta. Wyszło inaczej. Podjął decyzję o tym, że jednak dalej będzie skakał. Ta zima znowu nie była udana, ale nasz wielki mistrz wciąż wierzy, że wróci na światowy poziom. Na razie rusza w długą podróż. To ma być preludium do tego, co zaplanowali z żoną.