Barcelona szykowała hit, a tu nagle zwrot akcji. Mogą nie mieć wyjścia

Na dobrą sprawę jeszcze nieco ponad dwa miesiące temu wydawało się, że FC Barcelona praktycznie dopina kwestię swojego pierwszego transferowego hitu, do jakiego miało dojść najbliższego lata - klub z Katalonii miał bowiem uzgodnić warunki umowy z gwiazdą Bayeru Leverkusen, Jonathanem Tahem, natomiast potem... sprawa jego przenosin do Hiszpanii zaczęła się mocno komplikować. Na ten moment cały proces wygląda na wstrzymany, a reprezentant Niemiec trwa w gorączkowym oczekiwaniu i może jedynie próbować naciskać na "Barcę", by ta wyklarowała ostatecznie swoje zamiary.