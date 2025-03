Jelena Rybakina odpada z turnieju w Miami. Niespodzianka stała się faktem

Jelena Rybakina, mimo różnych zawirować związanych z jej trenerem Stefano Vukovem, notowała przyzwoite rezultaty na początku sezonu 2025. W tym momencie plasuje się na 5. miejscu w rankingu WTA Race, biorącym pod uwagę wyłącznie tegoroczne wyniki. Kolejnym przystankiem dla reprezentantki Kazachstanu, podobnie jak dla innych tenisistek z czołówki, okazał się turniej WTA 1000 w Miami.

25-latka docierała w poprzednich dwóch edycjach do finału imprezy na Florydzie, ale ani razu jej nie wygrała. Dwa lata temu w decydującym starciu pokonała ją Petra Kvitova, a przed rokiem - Danielle Collins. Mistrzyni Wimbledonu 2022 miała zatem 650 pkt do obrony. Ewentualne potknięcie na wczesnym etapie zmagań mogłoby sprawić, że Kazaszka wypadnie z TOP 10 kobiecego zestawienia.

W pierwszej rundzie Rybakina miała wolny los, a w drugiej fazie trafiła na Ashlyn Krueger. Amerykanka prezentuje się solidnie w tym sezonie, dotarła m.in. do finału WTA 500 w Abu Zabi. Reprezentantka USA prezentuje podobny styl do tego, jakim dysponuje Jelena. Szykowało się zatem ciekawe starcie dwóch zawodniczek o zbliżonej charakterystyce. Wciąż wyraźną faworytką pozostawała jednak 8. rakieta świata.

Mecz Rybakina - Krueger, czyli pojedynek pełen zwrotów akcji. Trzy sety w walce o trzecią rundę

Mecz rozpoczął się od pewnie utrzymanego serwisu przez Rybakinę. Później prowadziła 30-15 przy podaniu Krueger, ale tenisistka z USA wyrównała na 1:1 po trzech wygranych akcjach z rzędu. Podczas kolejnego rozdania reprezentantka Kazachstanu wygenerowała sobie poważne kłopoty. Popełniła dwa podwójne błędy serwisowe z rzędu, potem zaliczyła jeszcze jedną pomyłkę i pojawiły się dwa break pointy dla Amerykanki. Wtedy Jelena dorzuciła trzeci podwójny błąd serwisowy w gemie i doszło do pierwszego przełamania. Ten moment ciągnął się za finalistką sprzed roku aż do końca premierowej odsłony pojedynku. Ashlyn utrzymała przewagę do samego końca. Wykorzystała trzeciego setbola przy swoim podaniu i triumfowała 6:4.

Na starcie drugiej partii obie sumiennie pilnowały własnych serwisów. Przewaga była jednak po stronie Rybakiny, bowiem to ona podawała jako pierwsza. Kazaszka wykorzystała tę sytuację podczas szóstego gema. Chociaż Krueger prowadziła 30-15, kolejne trzy punkty powędrowały na konto Jeleny. Finalistka ostatnich dwóch edycji wywalczyła przełamanie, a potem podwyższyła rezultat do stanu 5:2. Na twarzy Amerykanka zaczęła gościć frustracja, a Kazaszka korzystała ze swojego momentum. Zakończyła seta już przy podaniu przeciwniczki, kończąc go wynikiem 6:2. Mistrzyni Wimbledonu 2022 popisała się niebywałą statystyką w tych fragmencie spotkania - 16/16 pkt wygranych przy swoim serwisie.

Początek decydującej odsłony przyniósł nam powrót do konsekwentnego utrzymywania podań przez obie zawodniczki. Sytuacja uległa zmianie dopiero w piątym gemie, gdy dość niespodziewanie pojawił się break point dla Ashlyn. Wydawało się, że Rybakina bez najmniejszego problemu zniweluje zagrożenie, ale będąc metr przed siatką popełniła zaskakujący błąd, wyrzucając piłkę w korytarz deblowy. Po chwili Krueger potwierdziła przewagę i mieliśmy już 4:2. Sytuacja z perspektywy Jeleny zaczęła się robić nieciekawa. Tym bardziej, że kilka minut później Amerykanka otrzymała break pointa na 5:2. Ostatecznie Kazaszka dorzuciła jednak trzecie "oczko" na swoje konto i utrzymała kontakt z rywalką. Reklama

Następny gem przyniósł zaskakujące emocje. Ashlyn, chociaż prowadziła 40-0 przy własnym podaniu, dopuściła do piłki dla Jeleny na 4:4. Tenisistka ze Stanów Zjednoczonych wydostała się z tarapatów i wyszła na 5:3. Krueger utrzymała przewagę już do samego końca. Wykorzystała pierwszego meczbola i triumfowała 6:4, 2:6, 6:4. Tym samym to reprezentantka USA zagra w trzeciej rundzie WTA 1000 w Miami, a Rybakina nie powtórzy poprzednich wyników na Florydzie.

Iga Świątek (POL) - Elena Rybakina (KAZ). Skrót meczu. WIDEO / AP / © 2025 Associated Press

Jelena Rybakina / MANAN VATSYAYANA / AFP / AFP

Ashlyn Krueger / AFP