Obaj drżeli do ostatniej chwili. Bardzo bliska walka Błachowicza na UFC

Ponad 600 dni, tyle trzeba było czekać na powrót Jana Błachowicza do klatki UFC. Jak sam wspominał, bardzo stęsknił się za walkami, nabrał świeżości i ponownie chce zrobić zamieszanie w wadze półciężkiej. Będący 3. w rankingu "Cieszyński Książę" został tym razem postawiony przeciwko 6. Carlosowi Ulbergowi.

Do pierwszego starcia pomiędzy zawodnikami doszło już w przeddzień gali, kiedy to obaj spotkali się na oficjalnej ceremonii ważenia. Nowozelandczyk wyszedł ucharakteryzowany za rdzennego mieszkańca Oceanii, natomiast Biało-Czerwony pewnym krokiem zbliżył się do niego i od razu zmierzył zabójczym wzrokiem. Na nagraniu opublikowanym przez szefa UFC Dana White'a widać, że "Black Jag" robi wszystko, aby tylko nie spotkać się wzrokiem z byłym czempionem.