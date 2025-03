Niesamowity obrót spraw. Wielkie zwycięstwo Polaka na terenie wroga

Marcin Tybura powrócił do oktagonu UFC. Ostatni raz był widziany w oktagonie w listopadzie ubiegłego roku, kiedy to pokonał w Nowym Jorku Jhonata Diniza. Tym razem podejmował znacznie niżej sklasyfikowanego Micka Parkina. Reprezentant Anglii przed bojem z Polakiem był niepokonany, ale miał na koncie tylko 10 walk, co w porównaniu do 35 starć Tybury jest bardzo małym doświadczeniem.