Krótka przygoda Coco Gauff z drugą rundą w Miami. Wielkoszlemowa mistrzyni za burtą

Dwa miesiące temu w Melbourne Coco Gauff pokonała Sofię Kenin 6:3, 6:3 , ale wynik tamtego spotkania był trochę mylący. Trzecia rakieta świata prezentowała znakomitą formę w United Cup, na starcie pierwszego wielkoszlemowego turnieju trochę się jednak musiała pomęczyć. No i już wtedy zaczęły się jej problemy serwisowe, popełniła dziewięć podwójnych błędów, to ciągnęło się za nią w turniejach a Bliskim Wschodzie, a później w Indian Wells.

WTA 1000 Miami. Coco Gauff kontra Sofia Kenin. Mecz dwóch wielkoszlemowych mistrzyń o trzecią rundę

Pierwszy set trwał 23 minuty, był popisem jednej zawodniczki. Coco Gauff, przez cały czas skoncentrowana, grała rewelacyjnie. W całym secie popełniła jeden jedyny niewymuszony błąd, żadnego podwójnego przy serwisie - to się ostatnio nie zdarzało. Kenin nie miała nic powiedzenia, choć przecież też prezentowała raz po raz efektowne zagrania. Tyle że Coco przebijała każdą piłkę, czyniła to z efektownymi rotacjami. Co tu dużo mówić - była bezbłędna. Skończyło się na 6:0 po 23 minutach, a to "0:23" pojawiło się niemal równo z ostatnią piłką. Bo mogły być 22 minuty.