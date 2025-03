Wielki sukces Chwalińskiej w WTA. A za chwilę takie wieści, Polka już w półfinale

Siedem zwycięstw z rzędu w singlu i dziewięć w deblu - ta to teraz wygląda na kortach ziemnych w przypadku Mai Chwalińskiej. 16 łącznie - wszystkie w turniejach WTA rangi 125. Najpierw w Buenos Aires (tytuł w deblu), później we Florianopolis w Brazylii (tytuł w singlu i w deblu) , teraz już po dwie wygrane w grze pojedynczej i podwójnej w Antalyi.

Seria Polki jest imponująca, a właśnie teraz Maja zaczęła swoją ulubioną część sezonu, czyli grę na mączce. A jeśli błyśnie w trzech kolejnych challengerach WTA na Riwierze Tureckiej, może spróbować zaatakować nawet pierwszą setkę rankingu WTA. A to by mogło oznaczać kwalifikację do głównej drabinki Roland Garros. Brakuje jej około 150 punktów, ale pozytyw jest taki, że rok temu w marcu i kwietniu za wiele nie ugrała. Straty nie będą więc wielkie.