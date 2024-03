Danielle Collins mistrzynią w Miami. Szalony bój w starciu z Rybakiną

Danielle Collins - Jelena Rybakina. Przebieg finału Miami Open, wynik meczu

W nim naprzeciw siebie stanęły Danielle Collins oraz Jelena Rybakina . Obie panie miały silne motywacje, by sięgnąć po trofeum - Amerykanka niebawem będzie kończyć karierę , więc chciałaby pożegnać się z kibicami kilkoma mocnymi akcentami, z kolei reprezentantka Kazachstanu chce wciąż i wciąż utrzymywać się blisko szczytu klasyfikacji WTA...

Taki obraz gry utrzymywał się już praktycznie do końca seta, a sportsmenki "wymieniały się" kolejnymi wygranymi mini-potyczkami. Szczególnie imponujący był gem siódmy, w którym Collins wybroniła się przed czterema break pointami i ostatecznie podwyższyła rezultat na swoją korzyść.

W ostatniej odsłonie pierwszej części potyczki tymczasem to Rybakina wybroniła się przy trzech piłkach setowych, ale ostatecznie musiała uznać wyższość oponentki - zawodniczka z USA wygrała seta 7:5, a trybuny wręcz kipiały radością.

To było jednak mało dla Kazaszki - w następnej mini-potyczce ograła rywalkę do zera, wyrównując ogólny stan gry, po czym Danielle Collins... zaliczyła identyczny "rajd" w punktach. Znów doszło do wymiany "ciosów", a szczególnie elektryzujący był gem siódmy, w którym tenisistka rodem z Florydy wybroniła się przy dwóch break pointach i po raz kolejny wyszła na prowadzenie.