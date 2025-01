Demolka ze Świątek, a później kuriozum w Singapurze. Raducanu nie wytrzymała

Sezon tenisowy zaczął się już na dobre, ale nic nie wskazuje na to, żebyśmy mieli być świadkami odrodzenia i renesansu formy Emmy Raducanu. Brytyjka pogrążona jest w całkowitym marazmie i kolejne turnieje kończy na wczesnych rundach, sprawiając coraz większy zawód kibicom. W kuluarach mówi się, że powoli odwracają się od niej sponsorzy , a przyszłość nie maluje się w kolorowych barwach.

22-latka wyglądała całkiem nieźle w Melbourne. Do czasu aż przyszło jej zmierzyć się z Igą Świątek. W niczym nie przypominała wówczas triumfatorki US Open z 2021 roku. Dość powiedzieć, że pomiędzy tenisistkami zauważalna była różnica klas. W pierwszym secie raszynianka rozbiła ją 6:1. W drugim było jeszcze lepiej - wypiekła bajgla i po nieco ponad godzinie zwyciężyła 6:1, 6:0, upokarzając na dobrą sprawę oponentkę.

Raducanu upokorzona przez Świątek w Melbourne. W Singapurze nadszedł kolejny cios

Tuż po zmaganiach na Australian Open na Raducanu spadł kolejny cios. Rezygnację z pracy złożył jej trener Nick Cavaday , wobec czego na turniej do Singapuru musiała udać się bez szkoleniowca . Efekt był przykry.

W 1. rundzie Brytyjka trafiła na Cristinę Bucsę. Hiszpanka z turniejów w Osace Brisbane, Adelajdzie odpadała już w 1. rundzie, a w Melbourne udało jej się dotrzeć do drugiej. To ona wyszła jednak górą z pojedynku z mistrzynią US Open.