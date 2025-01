Iga Świątek pierwszy ważny czas w tym sezonie zakończyła z podniesioną głową. Polka w tym czasie przegrała ledwie dwa spotkania z bardzo mocnymi rywalkami. To, co dało się zauważyć, to spora krytyka, która spadła na naszą gwiazdę za różnego rodzaju zachowania. Zwykle chodziło jednak o głosy kibiców. Tym razem kilka mocnych słów padło z ust dwóch legend. Martina Navratilova i Lindsay Davenport nie omieszkały skrytykować Polki.