Niepokojące doniesienia z Meksyku, to już seria. Gwiazdy poza turniejem

Hubert Hurkacz w poprzednim sezonie zmagał się z kontuzją, przez którą opuścił m.in. turniej olimpijski. Po powrocie na kort osiągał ćwierćfinały w Montrealu i Cincinnati, później z kolei notował wpadki w US Open, Tokio i Paryżu. Kibicom polskiego tenisisty nie pozostało nic innego, jak mieć nadzieję, że ten przed inauguracją kolejnego sezonu wróci do pełni sił i będzie znowu w stanie rywalizować z najlepszymi.

Zawodnik z Wrocławia podczas United Cup przegrał trzy z pięciu spotkań, z kolei z Australian Open pożegnał się już na etapie drugiej rundy. Błysnął za to w Rotterdamie, gdzie dotarł do półfinału, w którym nawet zdołał urwać seta Carlosowi Alcarazowi. A później zaliczył wpadkę w Marsylii, bo z turnieju ATP 250 odpadł już po pierwszym meczu. Po zmaganiach we Francji ogłosił decyzję o wycofaniu się z turnieju w Acapulco , by na spokojnie przygotować się do zmagań w Stanach Zjednoczonych - w planach ma bowiem "tysięczniki" w Indian Wells i Miami.