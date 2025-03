Dramatyczne sceny w meczu Aryny Sabalenki w Miami. Nagły koniec przy stanie 6:1

Aryna Sabalenka do turnieju WTA 1000 w Miami przystąpiła jako jedna z faworytek. Białorusinka wprawdzie fatalnie spisała się na Bliskim Wschodzie, bo w Dosze odpadła po pierwszym meczu, a w Dubaju wygrała zaledwie jedno spotkanie, ale już w Indian Wells potwierdziła, że świetnie czuje się na kortach twardych. Dotarła do finału, w nim przegrała z Mirrą Andriejewą i na Florydę przyleciała z chęcią szybkiego powetowania sobie tej porażki.

Turniej WTA 1000 w Miami. Aryna Sabalenka z awansem