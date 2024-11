Marina Łuczenko-Szczęsna już od wielu lat zaliczana jest do grona najpopularniejszych WAGs piłkarskich na świecie. Podobnie jak w przypadku Anny Lewandowskiej, 35-latka swoją rozpoznawalność zawdzięcza jednak nie tyle mężowi, co własnym sukcesom w życiu zawodowym. Jeszcze przed formalizacją związku z Wojciechem Szczęsnym artystka wydała swój pierwszy album studyjny "Hard Beat", który odniósł w Polsce ogromny sukces. W kolejnych latach WAG piłkarskiej reprezentacji Polski wydała jeszcze dwa albumy, na których gościnnie pojawili się m.in. Smolasty, Kabe i Young Igi.

Marina Łuczenko-Szczęsna chciała reprezentować Polskę na Eurowizji Junior. Pokonała ją Katarzyna Żurawik

Mało kto pamięta o tym, że jeszcze będąc dzieckiem Marina Łuczenko-Szczęsna chciała zaistnieć za granicą. W 2003 roku żona Wojciecha Szczęsnego wzięła udział w preselekcjach do pierwszego w historii Konkursu Piosenki Eurowizji Junior. Wówczas zaprezentowała się ona na scenie z utworem "Sen". "Brałam udział w tym konkursie jako solistka, musiałam napisać piosenkę wtedy, a drugą piosenkę śpiewałam z zespołem Wigor. (...) Piosenka "Sen" była o miłości, ale co ja tam wiedziałam o miłości wtedy ?" - wspominała jakiś czas temu Łuczenko-Szczęsna na antenie Eski.

Ostatecznie Marinie nie udało się odnieść sukcesu. Poległa ona w preselekcjach, które wygrała Katarzyna Żurawik. "Rywalka" Łuczenko-Szczęsnej zaśpiewała wówczas piosenkę “Coś mnie nosi", jednak nie przypadła ona do gustu widzom, a nasz kraj zajął wówczas ostatnie miejsce w stawce. W kolejnym roku reprezentacja Polski także nie spisała się najlepiej, przez co nasz kraj zdecydował się wycofać w rywalizacji aż do 2016 roku. Na sukces w Eurowizji Junior musieliśmy czekać aż do 2018 roku, kiedy to Roksana Węgiel została pierwszą w historii polską triumfatorką konkursu. W kolejnych latach reprezentanci naszego kraju radzili sobie równie dobrze.