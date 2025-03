Justyna Żyła przez lata tworzyła udane małżeństwo ze skoczkiem narciarskim Piotrem Żyłą . Para doczekała się dwóch pociech i wydawało się, że rodzinna sielanka będzie trwać już zawsze. Niespodziewanie w 2017 roku doszło do ich rozstania.

Justyna Żyła układa sobie życie u boku nowego partnera. Jej relacje z Piotrem Żyłą też uległy poprawie

Kobieta początkowo nie szczędziła gorzkich słów pod adresem ojca swoich dzieci. Medialne przepychanki sprawiły jednak, że o Justynie zrobiło się naprawdę głośno. Zaowocowało to okładką w jednym z magazynów dla panów oraz udziałem w "Tańcu z gwiazdami".

"Piotrek świetnie się z nim dogaduje. Moje i Piotrka dzieci bardzo go lubią i akceptują. Jesteśmy już trochę taką patchworkową rodziną. Jego dzieci oraz moje również świetnie się ze sobą czują" - wyjawiła swego czasu w Plejadzie.

Iwona Pavlović publicznie wywołała Justynę Żyłę. Nie zostawiła na niej suchej nitki

Dość niespodziewanie temat Justyny powrócił do mediów, a wszystko za sprawą... Iwony Pavlović. Słynna jurorka "Tańca z gwiazdami" udzieliła właśnie wywiadu RMF FM, w którym została zapytana m.in. o najgorszy występ w historii wszystkich edycji show.

Ta otwarcie wyznała, że to właśnie ten w wykonaniu byłej żony skoczka był tak bardzo zły, że należy mu się "pierwszeństwo" w tej dziedzinie.

"Może taki, który najbardziej zapamiętałam? To jednak będzie Justyna Żyła z tym chyba jakimś łabądkiem, flamingiem, nie wiem, co ona tam miała. Ale ja go mam w oczach cały czas. Pamiętam, jak partner tak ją przestawiał. Justyna nas udusi" – powiedziała w podkaście "Gwiazdy z tańcami".