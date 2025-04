Marta Kubacka jest dziś jedną z najpopularniejszych partnerek skoczków narciarskich na świecie. W 2019 roku stanęła ona na ślubnym kobiercu z Dawidem Kubackim , a w kolejnych latach doczekali się oni dwóch córek - najpierw na świat w 2020 roku przyszła Zuzanna, a trzy lata później do rodziny dołączyła Maja. 33-latka obecnie może jedynie z dumą obserwować poczynania ukochanego na arenie międzynarodowej i wspierać go w odnoszeniu sportowych sukcesów. Mało kto wie jednak, że swego czasu ona także trenowała sport.

Marta Kubacka przed laty trenowała szermierkę. Była reprezentantką Polski na ważnych imprezach

Dawid i Marta Kubaccy poznali się w 2013 roku, kiedy to oboje studiowali na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Już wówczas Dawid spełniał się w roli skoczka narciarskiego, jego ukochana także interesowała się tą dyscypliną, natomiast sama trenowała szermierkę i radziła sobie całkiem dobrze.

"Przygodę z szermierką zaczęłam w wieku 10 lat. Byłam dzieckiem, które po prostu nie potrafiło usiedzieć w miejscu i wszyscy w rodzinie błagali mnie, żebym zapisała się na jakieś zajęcia sportowe, bo przecież rozniosę im mieszkania. Wpierw zdecydowałam więc, że zapiszę się na gimnastykę, jednak trenerka, do której poszłam, gdy mieszkałam jeszcze w Katowicach, powiedziała mi, że jestem już za stara, by uczyć się wszystkiego od nowa... Poleciła mi jednak sekcję szermierki. Wtedy nie miałam jeszcze zielonego pojęcia, czym jest ta dyscyplina ale pani, która rekrutowała tam młode zawodniczki, powiedziała mi, że jestem szczupła, wysoka i że mam bardzo dobre predyspozycje do tego sportu, więc postanowiłam dać mu szansę" - opowiadała w rozmowie z Radiem Zet.