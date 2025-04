Wyrzucili ją z klubu za wywołanie skandalu. Teraz zarabia fortunę w sieci

O Madelene Wright zrobiło się głośno w 2020 roku, kiedy to światło dzienne ujrzały dwa filmiki z udziałem piłkarki. Wówczas została ona wyrzucona ze swojego klubu i bała się, że jej życie legło w gruzach. Wkrótce potem 25-latka zyskała popularność w mediach społecznościowych i założyła konto na platformie dla dorosłych, gdzie zarabia krocie. I choć wróciła do sportu, to właśnie działalność w sieci jest obecnie jej priorytetem.