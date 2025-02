Rafał Patyra ma za sobą burzliwą przeszłość

Jednym z tematów przewodnich było znaczenie wartości rodzinnych i wiary dla trwałości związku. Nie jest tajemnicą, że Rafał Patyra ma za sobą dość burzliwą przeszłość, o czym zresztą sam opowiedział w jednym z wywiadów. Prezenter wprost przyznał się do tego, że zdradził żonę z kochanką, która do tego zaszła z nim w ciążę.

Nie inaczej było we wspomnianym porannym programie , gdzie zwierzył się z czegoś jeszcze. Jak się właśnie okazało, Patyra w swym życiu miał więcej romansów. Teraz przyznał się do tego wprost. Przy okazji stwierdził, że to w dużej mierze wina środowiska medialnego, w którym czyha wiele pokus.

"Łatwo się złapać w tę pułapkę, bo naprawdę jest to duża pokusa. Piękny świat, choć mocno nieprawdziwy i ten romans, który został spuentowany dzieckiem niesakramentalnym, wcale nie był pierwszy. Ja miałem kilka tych romansów, ale ten romans akurat był inny od wcześniejszych, dlatego że mnie się wydawało, że spotkałem miłość swojego życia, która została mi gdzieś tam z góry zesłana. We wszystkim wydawało mi się, że się zgadzamy, że pasujemy do siebie idealnie. Druga strona też o tym umiejętnie zapewniała. No i poszło" - wyznał na antenie Rafał.