Lewandowska dała show na parkiecie. Internauci aż zaniemówili z wrażenia

Po przeprowadzce do Hiszpanii Lewandowska odnalazła nową pasję - taniec. Wszystko dzięki zajęciom bachaty, na które Polka uczęszczała regularnie i z czasem włączyła tę formę aktywności fizycznej do swojej codziennej rutyny. Miłość do bachaty rozwinęła się do tego stopnia, że trenerka fitness dodała zajęcia z tańca do swojej aplikacji, a także dołączyła je do programu jej słynnych obozów treningowych Camp by Ann w Dojo Stara Wieś.